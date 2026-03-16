Serie A: Ο Ίσακσεν πλήγωσε τη Μίλαν στο «Ολίμπικο», 1-0 η Λάτσιο, δείτε το γκολ
Serie A Λάτσιο Μίλαν

Serie A: Ο Ίσακσεν πλήγωσε τη Μίλαν στο «Ολίμπικο», 1-0 η Λάτσιο, δείτε το γκολ

Το γκολ που σημείωσε ο 24χρονος Δανός επιθετικός στο 26ο λεπτό ήταν αρκετό για να φέρει τους ροσονέρι στους 8 βαθμούς κάτω από την Ίντερ

Serie A: Ο Ίσακσεν πλήγωσε τη Μίλαν στο «Ολίμπικο», 1-0 η Λάτσιο, δείτε το γκολ
Η Μίλαν δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον σκόπελο της Λάτσιο, ηττήθηκε με 1-0 στο «Ολίμπικο» και είδε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ να αυξάνεται στους οκτώ βαθμούς μετά από 29 αγωνιστικές στη Serie A.

Παρά τα πολλά προβλήματά της, η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι εμφανίστηκε ανταγωνιστική, ήταν δυνατή κι έφτασε στην κατάκτηση των τριών βαθμών με το γκολ που σημείωσε ο 24χρονος Δανός επιθετικός της Γκούσταβ Ίσακσεν στο 26ο λεπτό.

LAZIO-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | Isaksen Stuns Milan! | SERIE A 2025/26


Οι «λατσιάλι» έφτασαν στους 40 βαθμούς και προσπέρασαν την Σασουόλο ανεβαίνοντας στην ένατη θέση, ενώ οι «ροσονέρι» του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι παραμένουν δεύτεροι με 60 πόντους, αλλά η Νάπολι τους πλησίασε στον έναν βαθμό.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής:

Τορίνο-Πάρμα 4-1 (3΄ Σιμεόνε, 54΄ Ιλχάν, 56΄ αυτ. Κεϊτά, 90΄+1 Ζαπάτα - 20΄ Πελεγκρίνο)
Ίντερ-Αταλάντα 1-1 (26΄ Εσπόζιτο - 82΄ Κρστόβιτς)
Νάπολι-Λέτσε 2-1 (47΄ Χόιλουντ, 67΄ Πολιτάνο - 3΄ Ζίμπερτ)
Ουντινέζε-Γιουβέντους 0-1 (38΄ Μπογκά)
Βερόνα-Τζένοα 0-2 (61΄ Βιτίνια, 86΄ Όστιγκαρντ)
Πίζα-Κάλιαρι 3-1 (16΄ πεν. Μορέο, 52΄, 54΄ Καράτσολο - 67΄ Παβολέτι)
Σασουόλο-Μπολόνια 0-1 (6΄ Νταλινγκά)
Κόμο-Ρόμα 2-1 (59΄ Δουβίκας 79΄ Ντιέγκο Κάρλος - 6΄ πεν. Μάλεν)
Λάτσιο-Μίλαν 1-0 (26΄ Ίσακσεν)
Κρεμονέζε-Φιορεντίνα 16/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Ίντερ 68
Μίλαν 60
Νάπολι 59
Κόμο 54
Γιουβέντους 53
Ρόμα 51
Αταλάντα 47
Μπολόνια 42
Λάτσιο 40
Σασουόλο 38
Ουντινέζε 36
Πάρμα 34
Τορίνο 33
Τζένοα 33
Κάλιαρι 30
Λέτσε 27
Φιορεντίνα 25 -28αγ.
Κρεμονέζε 24 -28αγ.
Πίζα 18
Βερόνα 18
Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

