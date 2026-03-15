Οργή Μπαρτζώκα: «Κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια σε αυτό το γήπεδο! Στον Πανιώνιο έχω αφήσει μισθούς και αυτό είναι το... ευχαριστώ», δείτε βίντεο
Έξαλλος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στον Πανιώνιο σχετικά με τα όσα έγιναν προς το πρόσωπο του αλλά και με το επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανιώνιο για τη Stoiximan GBL, ρωτήθηκε για το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ αλλά και για τα συνθήματα κατά του ίδιου από τους οπαδούς της ομάδας, με τον ίδιο να αναφέρει σε έντονο ύφος:
«Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έχουμε Τρίτη - Πέμπτη παιχνίδια , είμαστε 4 νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό, έπρεπε να βάλουμε τον Βεζένκοφ, τον Μόρις και τον Γουόκαπ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, για να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Ότι κερδίσαμε είναι σημαντικό.
«Όσο χαλαρός και να είμαι, ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιώνιου. Μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες κλπ. Θεωρούν ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε "ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα". Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει».
Για το συμβάν με τον Φουρνιέ: «Τι σχόλιο θέλετε να κάνω για αυτό; Είναι αυτό που σας λέω. Ακόμα και στα court seats, είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί... Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στον Πανιώνιο εγώ, την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την επόμενη βγήκαμε 3οι και έφυγα, αφήνοντας μισθούς από τον Πανιώνιο και σε ανταπόδοση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε:
«Πάντα είναι δύσκλο το μεσημέρι της Κυριακής. Ο Πανιώνος παίζει με πάθος και εμφανώς καλύτερα με τον Μάρκοβιτς στον πάγκο, συν τις προσθήκες που έχει κάνει. Εμείς όπως καταλαβαίνετε είχαμε ένα έλλειμμα κινήτρου γιατί προερχόμασταν από διπλή εβδομάδα και τώρα παίζουμε πάλι Τρίτη – Πέμπτη και ταυτόχρονα έχουμε εξασφαλίσει την πρώτη θέση, κακά τα ψέματα.
Παρόλα αυτά θέλαμε να παίξουμε για την ομάδα μας και για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Βάζοντας παίκτες όπως ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοβ και ο Μόρις που δεν είχαν κάνει καν ομαδική προπόνηση, προφανώς δεν παίξαμε καλά. Υπήρχε μεγάλη νευρικότητα η οποία προέρχεται από τη δική μας κακή εκτέλεση. Νομίζω κατά βάση εκνευριστήκαμε από αυτό, από τα πολύ φτηνά λάθη που κάναμε και τις κακές επιλογές.
Προφανώς και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο γήπεδο, που είναι πάντα η ίδια όταν παίζουμε εδώ. Σίγουρα μας επηρεάζει σαν ανθρώπους. Όταν ακούς αυτόν τον οχετό κάθε φορά, είναι ένα σοβαρο θέμα.
Να πω ότι και ο Λαρεντζάκης ήταν μέσα σε αυτούς που δεν είχαν κάνει ομαδική προπόνηση, γιατί στο ταξίδι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αχίλλειο. Ήταν πολύ σημαντικός και βοήθησε να κερδίσουμε. Ήταν να μην παίξει. Είστε φίλος του Λαρεντζάκη; Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέλας. Θα ήθελα να παίζουμε χωρίς τρέλα. Με το συναίσθημα φυσικά. Αλλά να μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Λαρεντζάκης πολλές φορές ξεφεύγει. Σήμερα όμως ήταν πάρα πολύ καλός. Εκτέλεσε το πλάνο, σούτερα καλά την μπάλα, έπαιξε άμυνα. Οποισδήποτε φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να παίζει για τη νίκη.
Το ότι βάλαμε 4 παίκτες χωρίς ομαδική προπόνηση, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι ενόψει των αγώνων της Τρίτης και της Πέμπτης, προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στη χημεία της ομάδας. Η ομάδα δεν έχει ρυθμό, δεν έχει εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες παίζουν περπατώντας αντί για τρέχοντας. Δεν είναι ότι μας επηρέασε η ήττα από τη Μονακό. Παίξαμε τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια στην EuroLeague χωρίς τον Γουόκαπ και τον Βεζένκοβ, που είδατε πόσο καθοριστικοί ήταν σήμερα, και η ομάδα μας έκανε δύο νίκες. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και την Παρί, που είναι πολύ δύσκολη έξω και χάσαμε στο τελευταίο σουτ από τη Μονακό, χωρίς να παίξουμε καλά.
Ταυτόχρονα, ο Μάρτιος είναι πολύ δύσκολος μήνας για εμάς και πρέπει να τον διαχειριστούμε. Γιατί ο Απρίλιος είναι πιο εύκολος για εμάς. Αν σκεφτείτε πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει συνεχόμενα, χωρίς καν προπόνηση, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και καταλαβαίνω και τους παίκτες. Κερδίζουμε με μεγάλες διαφορές όταν διακυβεύεται κάτι. Αυτή τη στιγμή το ότι κερδίσαμε, με αφήνει ευχαριστημένο. Είπα στα παιδιά ‘πάμε να κερδίσουμε και να φύγουμε από εδώ, να κάνουμε πέντε βασικά πράγματα’. Και πιο πολύ για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος, για να μην πει κανένας ότι κάτσαμε και χάσαμε επίτηδες από τον Πανιώνιο. Αλλά δυστυχώς είχαμε να διαχειριστούμε πολλά θέματα τραυματισμών κι άλλα παρόμοια”.
