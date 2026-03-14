Η Τσινοπούλου έπιασε το όριο για Μπέρμιγχαμ, έξι μετάλλια και τρία πανελλήνια ρεκόρ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα βάδην
Η Τσινοπούλου έπιασε το όριο για Μπέρμιγχαμ, έξι μετάλλια και τρία πανελλήνια ρεκόρ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα βάδην
Πλούσιος ο απολογισμός στους αγώνες που διεξήχθησαν στη Σμύρνη
Έξι μετάλλια, ένα όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ένα για το Παγκόσμιο Κ20 και τρία πανελλήνια ρεκόρ ήταν ο απολογισμός της εθνικής μας ομάδας βάδην στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έγινε στη Σμύρνη, το Σάββατο 14/3.
Η Πένυ Τσινοπούλου (στη φωτογραφία) ήταν η αθλήτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού κατάφερε να κάνει το απόλυτο.
Η έμπειρη αθλήτρια αναδείχθηκε νικήτρια στο μαραθώνιο βάδην με 3:38.14, πετυχαίνοντας το όριο (3:40.00) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η προηγούμενη επίδοση ήταν 3:54.05 και ανήκε στην ίδια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην που έγινε φέτος στην Αλίαρτο. Η αθλήτρια θα θα συνεχίσει απερίσπαστη την προετοιμασία της για το κορυφαίο γεγονός του καλοκαιριού.
Στην ίδια απόσταση η Άννα Αδάμη ήταν πέμπτη με 4:17.20 και νέο ατομικό ρεκόρ.
Το όγδοο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, επικρατώντας στον ημιμαραθώνιο βάδην.
Ο έμπειρος αθλητής τερμάτισε σε 1:31.44, βελτιώνοντας και αυτός το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν δικό του με 1:33.19 από τις 7 Φεβρουαρίου και το μίτινγκ βάδην στην Αττάλεια. Ο αθλητής έχει ως μεγάλο στόχο της χρονιάς την πρόκριση, για πέμπτη φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Ανδρέας Παπαστεργίου ήταν τρίτος στην ίδια απόσταση με 1:37.45.
Με τη φιλοδοξία της συμμετοχής και μιας καλής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ προετοιμάζεται και η Χριστίνα Παπαδοπούλου, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον ημιμαραθώνιο βάδην με χρόνο 1:37.34, επίδοση καλύτερη από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η αθλήτρια είχε 1:39.57 από τον περασμένο Οκτώβριο, στην πρώτη της παρουσία στην απόσταση.
Την έκτη θέση στον ημιμαραθώνιο κατέλαβε η Σοφία Αλικανιώτη με 2:04.21.
Οι ενοχλήσεις στους δικεφάλους στη διάρκεια του αγώνα δεν άφησαν τον Γιώργο Κελεπούρη να διεκδικήσει τον χρόνο που επιθυμούσε. Παρ’ όλα αυτά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον μαραθώνιο βάδην με 3:35.25.
Η Χαρά Γέρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 5 χλμ. βάδην με 23.46, επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ και είναι όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η 17χρονη αθλήτρια κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 24.00 σε μια κούρσα όπου δεν αμφισβητήθηκε από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Στην ίδια απόσταση μετείχε και η Δέσποινα Κουτσίδου, που ακυρώθηκε.
Στα 10 χλμ. βάδην Γυναικών Κ20 η Παρασκευή – Μελίνα Λουκά ήταν έβδομη με 52.53 και η Χρύσα Εσμερλή όγδοη με 53.57. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών ο Φώτης-Διονύσης Κλάδης ήταν έβδομος με 47.40. Στα 10 χλμ. βάδην Κ18 ο Γρηγόρης Τσιάτσιος κατέλαβε επίσης την έβδομη θέση με 52.39.
Η Πένυ Τσινοπούλου (στη φωτογραφία) ήταν η αθλήτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού κατάφερε να κάνει το απόλυτο.
Η έμπειρη αθλήτρια αναδείχθηκε νικήτρια στο μαραθώνιο βάδην με 3:38.14, πετυχαίνοντας το όριο (3:40.00) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η προηγούμενη επίδοση ήταν 3:54.05 και ανήκε στην ίδια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην που έγινε φέτος στην Αλίαρτο. Η αθλήτρια θα θα συνεχίσει απερίσπαστη την προετοιμασία της για το κορυφαίο γεγονός του καλοκαιριού.
Στην ίδια απόσταση η Άννα Αδάμη ήταν πέμπτη με 4:17.20 και νέο ατομικό ρεκόρ.
Το όγδοο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, επικρατώντας στον ημιμαραθώνιο βάδην.
Ο έμπειρος αθλητής τερμάτισε σε 1:31.44, βελτιώνοντας και αυτός το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν δικό του με 1:33.19 από τις 7 Φεβρουαρίου και το μίτινγκ βάδην στην Αττάλεια. Ο αθλητής έχει ως μεγάλο στόχο της χρονιάς την πρόκριση, για πέμπτη φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ.
Ο Ανδρέας Παπαστεργίου ήταν τρίτος στην ίδια απόσταση με 1:37.45.
Με τη φιλοδοξία της συμμετοχής και μιας καλής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ προετοιμάζεται και η Χριστίνα Παπαδοπούλου, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον ημιμαραθώνιο βάδην με χρόνο 1:37.34, επίδοση καλύτερη από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η αθλήτρια είχε 1:39.57 από τον περασμένο Οκτώβριο, στην πρώτη της παρουσία στην απόσταση.
Την έκτη θέση στον ημιμαραθώνιο κατέλαβε η Σοφία Αλικανιώτη με 2:04.21.
Οι ενοχλήσεις στους δικεφάλους στη διάρκεια του αγώνα δεν άφησαν τον Γιώργο Κελεπούρη να διεκδικήσει τον χρόνο που επιθυμούσε. Παρ’ όλα αυτά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον μαραθώνιο βάδην με 3:35.25.
Η Χαρά Γέρου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 5 χλμ. βάδην με 23.46, επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ και είναι όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η 17χρονη αθλήτρια κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 24.00 σε μια κούρσα όπου δεν αμφισβητήθηκε από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Στην ίδια απόσταση μετείχε και η Δέσποινα Κουτσίδου, που ακυρώθηκε.
Στα 10 χλμ. βάδην Γυναικών Κ20 η Παρασκευή – Μελίνα Λουκά ήταν έβδομη με 52.53 και η Χρύσα Εσμερλή όγδοη με 53.57. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών ο Φώτης-Διονύσης Κλάδης ήταν έβδομος με 47.40. Στα 10 χλμ. βάδην Κ18 ο Γρηγόρης Τσιάτσιος κατέλαβε επίσης την έβδομη θέση με 52.39.
