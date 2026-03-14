Η Τσινοπούλου έπιασε το όριο για Μπέρμιγχαμ, έξι μετάλλια και τρία πανελλήνια ρεκόρ στο Βαλκανικό πρωτάθλημα βάδην

Έξι μετάλλια, ένα όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ένα για το Παγκόσμιο Κ20 και τρία πανελλήνια ρεκόρ ήταν ο απολογισμός της εθνικής μας ομάδας βάδην στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που έγινε στη Σμύρνη, το Σάββατο 14/3.(στη φωτογραφία) ήταν η αθλήτρια που έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού κατάφερε να κάνει το απόλυτο.Η έμπειρη αθλήτρια αναδείχθηκε νικήτρια στο μαραθώνιο βάδην με 3:38.14, πετυχαίνοντας το όριο (3:40.00) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η προηγούμενη επίδοση ήταν 3:54.05 και ανήκε στην ίδια από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βάδην που έγινε φέτος στην Αλίαρτο. Η αθλήτρια θα θα συνεχίσει απερίσπαστη την προετοιμασία της για το κορυφαίο γεγονός του καλοκαιριού.Στην ίδια απόσταση ηήταν πέμπτη με 4:17.20 και νέο ατομικό ρεκόρ.Το όγδοο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του, πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο, επικρατώντας στον ημιμαραθώνιο βάδην.Ο έμπειρος αθλητής τερμάτισε σε 1:31.44, βελτιώνοντας και αυτός το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν δικό του με 1:33.19 από τις 7 Φεβρουαρίου και το μίτινγκ βάδην στην Αττάλεια. Ο αθλητής έχει ως μεγάλο στόχο της χρονιάς την πρόκριση, για πέμπτη φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ.ήταν τρίτος στην ίδια απόσταση με 1:37.45.Με τη φιλοδοξία της συμμετοχής και μιας καλής παρουσίας στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ προετοιμάζεται και ηπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον ημιμαραθώνιο βάδην με χρόνο 1:37.34, επίδοση καλύτερη από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση. Η αθλήτρια είχε 1:39.57 από τον περασμένο Οκτώβριο, στην πρώτη της παρουσία στην απόσταση.Την έκτη θέση στον ημιμαραθώνιο κατέλαβε ημε 2:04.21.Οι ενοχλήσεις στους δικεφάλους στη διάρκεια του αγώνα δεν άφησαν τοννα διεκδικήσει τον χρόνο που επιθυμούσε. Παρ’ όλα αυτά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον μαραθώνιο βάδην με 3:35.25.κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 5 χλμ. βάδην με 23.46, επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ και είναι όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Η 17χρονη αθλήτρια κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 24.00 σε μια κούρσα όπου δεν αμφισβητήθηκε από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες. Στην ίδια απόσταση μετείχε και η, που ακυρώθηκε.Στα 10 χλμ. βάδην Γυναικών Κ20 ηήταν έβδομη με 52.53 και ηόγδοη με 53.57. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών οήταν έβδομος με 47.40. Στα 10 χλμ. βάδην Κ18 οκατέλαβε επίσης την έβδομη θέση με 52.39.