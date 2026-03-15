O Ράιαν Ρέινολντς, περιέγραψε ζωντανά τον θρίαμβο της Ρέξαμ, κόντρα στη Σουόνσι και ονειρεύεται την Premier League
Τρεις άνοδοι σε ισάριθμες αγωνιστικές περιόδους, μετράει η Ρέξαμ, υπό την προεδρία του Ράιαν Ρέινολντς και του Ρομπ ΜακΕλενεϊ οι οποίοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία ως ιδιοκτήτες ομάδας στο ντέρμπι της Ουαλίας
«Καλή επιτυχία ομορφιά μου»... με αυτή την ατάκα, ο Ράιν Ρέϊνολντς έστειλε τη θετική του ενέργεια στην Ρέξαμ, λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τη Σουόνσι. Ο γνωστός ηθοποιός, ήταν καλεσμένος του Sky Sports, προκειμένου να συμμετέχει ζωντανά στη μετάδοση του αγώνα, μαζί με τον φίλο και συνιδιοκτήτη της Ρέξαμ, Ρομπ ΜακΈλενεϊ, με τους δυο τους να πανηγυρίζουν έξαλλα τη μεγάλη νίκη, με σκορ 2-0.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν ζωτικής σημασίας για τη Ρέξαμ, αφού με νίκη θα έμενε ζωντανή στο κυνήγι για μία από τις θέσεις, που οδηγούν στην Premier League (μέσω των play off ανόδου). Κάτι που αν συμβεί, θα αποτελέσει όχι μόνο ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία του συλλόγου αλλά και από τα σημαντικότερα στην ιστορία ολόκληρου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Υπενθυμίζουμε πως η Ρέξαμ, προβιβάστηκε από την πέμπτη κατηγορία στην τέταρτη, το 2023, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά (το 2024), ανέβηκε στην τρίτη. Η φόρα που είχαν οι Ουαλοί δεν είχε σταματημό και το 2025, κέρδισαν την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Μετρώντας τρεις ανόδους σε ισάριθμες αγωνιστικές περιόδους, η Ρέξαμ έγινε ομάδα πρότυπο για όλους και ο Ράιαν Ρέινολντς (μαζί με τον ΜακΈλενεϊ), πρωτοσέλιδο για την επιλογή του να αναλάβει την ηγεσία της το 2020.
Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο σταρ του Χόλυγουντ δεν μπορούσε να κρύψει την αγωνία του για την έκβαση του αγώνα και όταν ήρθε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, από τον Νέιθαν Μπρόντχεντ, το πανηγύρισε έξαλλα. Ωστόσο το 1-0, δεν ήταν ασφαλές σκορ, με τον Ρέινολντς να μην μπορεί να ηρεμήσει, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το δεύτερο γκολ για τη Ρέξαμ, από τον Λίαμ Κάλεν, χαλάρωσε τον γνωστό σε όλους μας Deadpool, ο οποίος με το σφύριγμα της λήξης αγκαλιάστηκε με τον ΜακΈλενεϊ, γνωρίζοντας πως γράφουν πλέον τη δική τους ιστορία με την ομάδα.
Η Ρέξαμ βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας στη δεύτερη κατηγορία, καθώς σε 37 αγώνες έχει 60 βαθμούς, μετρώντας 16 νίκες, 12 ισοπαλίες και 9 μόλις ήττες.
Έχοντας ακόμη εννιά αγώνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, Ράιαν Ρέινολντς και Ρέξαμ, πορεύονται χέρι-χέρι με στόχο το ακατόρθωτο... την τέταρτη άνοδο της ομάδας, που θα τη φέρει στα μεγάλα σαλόνια της Premier League.
