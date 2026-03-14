Συμπαίκτης του Κάρι ο Γιούρτσεβεν: Οι Γουόριορς προσφέρουν δεκαήμερο συμβόλαιο στον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού
Μετά τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος σέντερ έπαιξε στη  G-League και εντυπωσίασε 

Μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν βρέθηκε στη G-League του NBA και συγκεκριμένα στους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς ψάχνοντας τη μεγάλη επιστροφή.

Ο Τούρκος σέντερ πέτυχε στην επιστροφή του στον μαγικό κόσμο του NBA, καθώς όπως μεταφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια, οι Γουόριορς του προσέφεραν 10ήμερο συμβόλαιο εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που ταλαιπωρούν την ομάδα.

Έτσι ο Γιούρτσεβεν θα γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι και θα παίζει υπό τις οδηγίες του Στιβ Κερ κυνηγώντας την ευκαιρία για ένα καλύτερο συμβόλαιο.

Να σημειωθεί, ότι ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στη G-League, όπου σημείωνε το ένα double double μετά το άλλο με αποκορύφωμα την εμφάνιση της Παρασκευής (13/03) όπου σκόραρε 36 πόντους με 15/20 δίποντα και 4/4 βολές, κατεβάζοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ.

Σε τρία παιχνίδια στη λίγκα, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μέτρησε 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.

