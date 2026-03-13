Βίντεο: Πρώην παίκτης της Καρδίτσας κάρφωσε και τον πλάκωσε η μπασκέτα στην Κροατία
SPORTS
Κροατία Μπασκέτα Ντιμάζιο Γουίγκινς Σπλιτ

Βίντεο: Πρώην παίκτης της Καρδίτσας κάρφωσε και τον πλάκωσε η μπασκέτα στην Κροατία

«Δράστης» ήταν ο Ντιμάζιο Γουίγκινς στο παιχνίδι της Κβάρνερ με τη Σπλιτ και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε

Βίντεο: Πρώην παίκτης της Καρδίτσας κάρφωσε και τον πλάκωσε η μπασκέτα στην Κροατία
8 ΣΧΟΛΙΑ
Απίθανο περιστατικό σε αγώνα μπάσκετ στην Κροατία, ανάμεσα στην Κβάρνερ και τη Σπλιτ, όπου ο Ντιμάζιο Γουίγκινς τελείωσε τη φάση με κάρφωμα και τον πλάκωσε η μπασκέτα!

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στην Καρδίτσα και αποχώρησε από τους Θεσσαλούς τον Οκτώβριο, κάρφωσε δυνατά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και... κατεδάφισε την μπασκέτα, η οποία έπεσε πάνω του!

Ο Γουίγκινς κατέληξε στο παρκέ, με τους παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν αμέσως να σηκώσουν τη στεφάνι από πάνω του και να επαναφέρουν την μπασκέτα στη θέση της. Πάντως στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε, ενώ μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 14 πόντους.




Πηγή: www.gazzetta.gr
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

Δείτε Επίσης