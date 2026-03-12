Κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο ο Εμμανουήλ Καραλής, δείτε βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής Στίβος άλμα επί κοντώ

Κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο ο Εμμανουήλ Καραλής, δείτε βίντεο

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακήρυξε αθλητή του μήνα για τον Φεβρουάριο τον Μανόλο για το απίστευτο άλμα στα 6,17 που έκανε στην Παιανία

Κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο ο Εμμανουήλ Καραλής, δείτε βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 6,17, μια επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πάνω από τους τεράστιους Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλένι.

Λόγω της επίδοσης αυτής η European Athletics τον ανακήρυξε αθλητή του μήνα για τον Φεβρουάριο στην Ευρώπη.


Ο ίδιος ο Μανόλο ευχαρίστησε για την τιμή αυτή μέσω video

