Κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο ο Εμμανουήλ Καραλής, δείτε βίντεο

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακήρυξε αθλητή του μήνα για τον Φεβρουάριο τον Μανόλο για το απίστευτο άλμα στα 6,17 που έκανε στην Παιανία