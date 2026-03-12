Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του Καυτανζογλείου
Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία που προβλέπει το δικαίωμα χρήσης του Καυτανζογλείου Σταδίου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για πέντε χρόνια
Το μεσημέρι της Πέμπτης έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, έστω και αν τα σημερινά νέα δεν αφορούσαν αυτό καθ' αυτό το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ.
Σήμερα όμως η ασπρόμαυρη ΠΑΕ υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης του Καυτανζογλείου σταδίου στον ΠΑΟΚ για πέντε χρόνια και αυτή η συμφωνία πρακτικά σημάνει ότι ο Δικέφαλος έχει εξασφαλίσει ένα γήπεδο ως εναλλακτική έδρα όταν θα ξεκινήσουν τα έργα για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.
Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να μετακομίσει από τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-2027) στο γειτονικό Στάδιο, αλλά θα έχει τη δυνατότητα χρήσης του όποτε το έχει ανάγκη και φυσικά θα γίνει η μόνιμη έδρα του όταν τα έργα θα προχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό.
«Επιτρέψτε μου να κάνω μία δήλωση με τη μορφή τίτλου της σημερινής συνάντησης. Το φιλόξενο, πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζόγλειο υποδέχεται με ανοιχτές τις πόρτες και την αγκαλιά του, τον ιστορικό και εμβληματικό ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θεσμικά και επίσημα. Το κάνουμε ενσυνείδητα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα, χρειάζεται την αρωγή της Πολιτείας, την είχε και θα την έχει. Όπως είπα στην κυρία Γκοντσάροβα, θα είμαστε σε ότι χρειαστεί κοντά τους» ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης στις πρώτες του δηλώσεις.
Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησαν η CEO του συλλόγου, Μαρία Γκοντσάροβα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Άγγελος Αναστασιάδης, και το μέλος της διοίκησης, Γιάννης Δημογιάννης.
Με τη σειρά της η CEO του ΠΑΟΚ, Μαρία Γκοντσαρόβα, στις πρώτες τις δηλώσεις τόνισε πως ήταν ένα πρώτο βήμα:
«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο.
Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια».
