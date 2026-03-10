Ντραγκομίροβα: Η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο
SPORTS
Αναστασία Ντραγκομίροβα Στίβος

Ντραγκομίροβα: Η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα ετοιμάζεται για σπουδαίο αγώνα στο Τορούν

Ντραγκομίροβα: Η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των τελικών λιστών των προκριθέντων αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν (20-22/3), ο ΣΕΓΑΣ έλαβε ενημέρωση για τη συμμετοχή της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στη διοργάνωση στο 5αθλο.

Η πρωταθλήτρια των συνθέτων θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο.

Η Ντραγκομίροβα έχει πετύχει φέτος 4.176 βαθμούς, επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει στην κορυφαία διοργάνωση του Τορούν, στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου έχουν ήδη τα όρια, ενώ εντός πρόκρισης με βάση το ράνκινγκ είναι ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ολοκληρώσει σήμερα τις λίστες με βάση τις ακυρώσεις που θα υπάρξουν, και την Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση των τελικών δηλώσεων.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης