Ντραγκομίροβα: Η πρώτη Ελληνίδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα ετοιμάζεται για σπουδαίο αγώνα στο Τορούν
Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των τελικών λιστών των προκριθέντων αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν (20-22/3), ο ΣΕΓΑΣ έλαβε ενημέρωση για τη συμμετοχή της Αναστασίας Ντραγκομίροβα στη διοργάνωση στο 5αθλο.
Η πρωταθλήτρια των συνθέτων θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο.
Η Ντραγκομίροβα έχει πετύχει φέτος 4.176 βαθμούς, επίδοση που θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει στην κορυφαία διοργάνωση του Τορούν, στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου έχουν ήδη τα όρια, ενώ εντός πρόκρισης με βάση το ράνκινγκ είναι ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα ολοκληρώσει σήμερα τις λίστες με βάση τις ακυρώσεις που θα υπάρξουν, και την Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση των τελικών δηλώσεων.
