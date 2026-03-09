Νιλικίνα: «Στρατηγός μας ο Γουόκαπ, ξεχωριστό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό»

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού μίλησε για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Παρί στην πατρίδα του, τον... συμβουλευτικό ρόλο του απόντα Γουόκαπ, αλλά και τη σπουδαία νίκη στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό