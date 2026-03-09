Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Βραζιλία: Χάος στο Κρουζέιρο - Ατλέτικο Μινέιρο με ξύλο και 23 αποβολές, δείτε βίντεο
Για 10 λεπτά ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ
Σκηνές χάους προκλήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Καμπεονάτο Μινεϊράο στη Βραζιλία, μεταξύ Κρουζέιρο και Ατλέτικο Μινέιρο, που εν τέλει βρήκε νικήτρια την πρώτη με 1-0.
Πανηγύρισε έτσι τον συγκεκριμένο τίτλο για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, στερόντας από την αντίπαλό της την ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο για 7η συνεχή φορά. Ωστόσο, δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ματς έγινε ο κακός χαμός.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μινέιρο, Έβερσον, συγκρούστηκε με τον αντίπαλο αμυντικό Κρίστιαν, με τον πρώτο στη συνέχεια να τον σπρώχνει. Τότε, οι ποδοσφαιριστές της Κρουζέιρο έτρεξαν κατά πάνω του (σ.σ. του Έβερσον), με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, ενώ στο μεταξύ ο Λούκας Ρομέρο κλώτσησε τον Έβερσον και ο Χουλκ έριξε γροθιά στον Βιγιάλμπα και κλώτσησε με την σειρά του τον Ρομέρο.
Χρειάστηκε ακόμη και η επέμβαση της Αστυνομίας ούτως ώστε να σταματήσει η ένταση, η οποία κράτησε σχεδόν 10 λεπτά και ανάγκασε τον διαιτητή της συνάντησης να δείξει 23 φορές την κόκκινη κάρτα!
Πηγή: gazzetta.gr
🚨 UNREAL SCENES! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026
A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷
pic.twitter.com/XJgJTWv7qh
Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, ενώ στο μεταξύ ο Λούκας Ρομέρο κλώτσησε τον Έβερσον και ο Χουλκ έριξε γροθιά στον Βιγιάλμπα και κλώτσησε με την σειρά του τον Ρομέρο.
Χρειάστηκε ακόμη και η επέμβαση της Αστυνομίας ούτως ώστε να σταματήσει η ένταση, η οποία κράτησε σχεδόν 10 λεπτά και ανάγκασε τον διαιτητή της συνάντησης να δείξει 23 φορές την κόκκινη κάρτα!
CENAS LAMENTÁVEIS! Porradaria generalizada na reta final de Cruzeiro x Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro.#futebol #atléticomg #cruzeiro #ge pic.twitter.com/GksY7u4o7s— ge (@geglobo) March 8, 2026
Πηγή: gazzetta.gr
