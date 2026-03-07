Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη «μάχη» της 24ης αγωνιστικής απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά»
Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει βροντερό «παρών» στο Κυριακάτικο (8/3) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το Σάββατο (7/3), η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα το sold out για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι με τους Θεσσαλονικείς, επιβεβαιώνοντας τη δίψα και την ανυπομονησία των φιλάθλων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με στόχο να ωθήσει τους παίκτες των Πειραιωτών στη νίκη με το διακύβευμα του αγώνα άλλωστε να είναι τεράστιο.
Το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με στόχο να ωθήσει τους παίκτες των Πειραιωτών στη νίκη με το διακύβευμα του αγώνα άλλωστε να είναι τεράστιο.
🔴⚪ SOLD OUT! 💥— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 7, 2026
🆚 PAOK pic.twitter.com/66BqEUH4P9
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα