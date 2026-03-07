Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρενάτο και Ίνγκασον κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά χωρίς να έχει στην αποστολή του τους Ίνγκασον και Ρενάτο - Βήμα επιστροφής από Σιώπη, που έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης