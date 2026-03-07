Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρενάτο και Ίνγκασον κόντρα στον Λεβαδειακό
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρενάτο και Ίνγκασον κόντρα στον Λεβαδειακό
Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά χωρίς να έχει στην αποστολή του τους Ίνγκασον και Ρενάτο - Βήμα επιστροφής από Σιώπη, που έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (08/03-19:00) στο «Λάμπρος Κατσώνης», με πρωινή προπόνηση.
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει προληπτικά εκτός τους Ίνγκασον και Ρενάτο, οι οποίοι αποχώρησαν με μικρά προβλήματα από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Παρ' ότι οι εξετάσεις τους ήταν καθαρές, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να τους αφήσει να ξεκουραστούν και να μην ρισκάρει ούτε στο ελάχιστο με τον μεγάλο πρώτο αγώνα με την Μπέτις να πλησιάζει.
Οι δυό τους έκαναν αποφόρτιση στη σημερινή προπόνηση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής έβγαλε ο Σιώπης. Ατομικό έκανα οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν.
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό:
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει προληπτικά εκτός τους Ίνγκασον και Ρενάτο, οι οποίοι αποχώρησαν με μικρά προβλήματα από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Παρ' ότι οι εξετάσεις τους ήταν καθαρές, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να τους αφήσει να ξεκουραστούν και να μην ρισκάρει ούτε στο ελάχιστο με τον μεγάλο πρώτο αγώνα με την Μπέτις να πλησιάζει.
Οι δυό τους έκαναν αποφόρτιση στη σημερινή προπόνηση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής έβγαλε ο Σιώπης. Ατομικό έκανα οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν.
Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό:
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Squad List vs Levadiakos #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/dXQ6G29mie— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα