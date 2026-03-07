Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ο Λευτέρης Πετρούνιας ασημένιος στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού
Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής των κρίκων στο Αζερμπαϊτζάν - Συγχαρητήρια Τασούλα: «Για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια»
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης που διεξήχθη στο Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την παρουσία του στον τελικό των κρίκων.
Επιλέγοντας να κάνει το πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό, είχε ωστόσο χαμηλότερη βαθμολογία εκτέλεσης με 8.700β, ενώ στον προκριματικό είχε 8.877β, με αποτέλεσμα το πρόγραμμά του να πάρει σύνολο 14.300β. Ούτε όμως οι 14.466β που είχε πάρει στον προκριματικό ο 35χρονος ολυμπιονίκης θα έφταναν για τη νίκη, καθώς ο Ρώσικης καταγωγής Ίλια Ζάικα, έφτασε τους 14.600β.
Στο τρίτο σκαλί του βάθρου έχουμε τον 24χρονο Ιάπωνα Κιίτσι Κανέτα που ήταν τρίτος με βαθμολογία 14.233β και κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ, που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133β.
Ο Πετρούνιας δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας στους τελικούς, καθώς το παρών έδωσαν και ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα, και αμφότεροι κατέκτησαν τις έκτες θέσεις.
Δήλωση Κ. Τασούλα για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Λ. Πετρούνια«Ο Λευτέρης Πετρούνιας για άλλη μια φορά γέμισε όλους τους Έλληνες με υπερηφάνεια. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε ακόμα μία επιτυχία στη μακρά εντυπωσιακή του πορεία χαρίζοντας και πάλι στην Ελλάδα μια θέση στο βάθρο των νικητών. Θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Η ανάρτηση της συζύγου του Βασιλικής ΜιλλούσηΑμέσως μετά την νέα μεγάλη επιτυχία του συζύγου της η Βασιλική Μιλλούση ανέβασε και ένα story στο instagram συγχαίροντας τον για την νέα μεγάλη του επιτυχία.
