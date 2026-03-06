Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Μέσι και την Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο: Η αντίδραση του Αργεντινού όταν άκουσε για Ρονάλντο, δείτε βίντεο

Την ποδοσφαιρική ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, με επικεφαλής τον Λιονέλ Μέσι, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τιμώντας την για την κατάκτηση του MLS Cup. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πελέ, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην Κούβα και τις διεθνείς εξελίξεις.
Σύσσωμη η αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης, των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, επισκέφθηκε την προεδρική κατοικία στην Ουάσινγκτον.
.@POTUS: "Today, we're thrilled to host the 2025 MLS Cup Champions, @InterMiamiCF... and it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!" pic.twitter.com/Mp8VCWrmJy
Όταν ανέφερε το όνομα του Ρονάλντο, ο Μέσι χαμογέλασε.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φιλοξενήσει επίσης τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά από συνέντευξη του ποδοσφαιριστή στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν όπου είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ έκανε επίσης σύγκριση του Μέσι με τον θρυλικό Πελέ, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Δεν ξέρω, ίσως είσαι καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος;», ρώτησε τους παίκτες και στη συνέχεια πρόσθεσε χαμογελώντας: «Νομίζω ότι είναι αυτός», δείχνοντας τον Μέσι.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τον επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι Λουίς Σουάρες, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών».
Η πρώτη συνάντηση Μέσι με πρόεδρο των ΗΠΑ
Η εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση του Λιονέλ Μέσι με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είχε απουσιάσει από τελετή στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στις ΗΠΑ.
President Trump Participates in the Visit of the 2025 Major League Soccer Champions - Inter Miami CF https://t.co/DzYzerJadW