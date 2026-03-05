ΜακΚίσικ για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πάντα πρέπει να κερδίζεις, πάντα θες να είσαι ο X-factor σε αυτές τις νίκες

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ματς που και οι δύο ομάδες... καίγονται για τους βαθμούς.
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μίλησε στο olympiacosbc.gr για το παιχνίδι, τον χαμένο τελικό Κυπέλλου, αλλά και τον κόσμο.
Οι δηλώσεις του Σακίλ ΜακΚίσικ
Πόσο πληγωμένοι είστε μετά από τις δύο σερί ήττες στον Τελικό του Κυπέλλου και στο Κάουνας;
«Είναι δουλειά, όπως πάντα. Σε κάθε αθλητική λίγκα στον κόσμο, είναι αδύνατο να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Πρέπει τώρα να δούμε πώς θα σταματήσουμε αυτήν την κατάσταση».
Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε σε δύναμη αυτήν την κατάσταση;
«Ναι, σίγουρα. Ξέρουμε ότι έρχονται έχοντας πολλά να αποδείξουν. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και πρέπει να παίξουμε σκληρά και physical για να το υπερασπιστούμε».
Είχες ξαναπαίξει στο «4» πριν από το Κάουνας;
«Όχι, ποτέ! Είχα κάνει αρκετή δουλειά στο post, αλλά ποτέ δεν ήμουν επίσημα στο '4'. Για να είμαι ειλικρινής το απόλαυσα αρκετά. Ήταν κάτι καινούργιο για εμένα και έτσι είναι τα σπορ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις απρόβλεπτα πράγματα».
Με τις απουσίες που έχουμε αύριο, ενδέχεται να σε δούμε και στον άσσο. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς από το '1', ως το '4';
«Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι πάντα έτοιμος να ανταποκριθώ σε όποια θέση να είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το playmaking. Πρέπει να παίξεις άμυνα, να ακολουθήσεις τους κανόνες της κάθε θέσης. Θα βγω απλά εκεί έξω έχοντας προετοιμάσει το μυαλό μου για αυτό».
Τι μήνυμα θες να στείλεις στους φιλάθλους μας; Έχουν βγάλει sold-out τον συγκεκριμένο αγώνα από τον Σεπτέμβριο!
«Οι φίλαθλοί μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι που υπάρχουν και είναι μεγάλο προνόμιο το να είσαι μέρος του. Πάντα πρέπει να κερδίζεις, πάντα θες να είσαι ο X-factor σε αυτές τις νίκες, αλλά το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Όποιος και να βγει μπροστά αύριο θα είναι κάτι που θα εκτιμηθεί».
