Ρογκαβόπουλος: «Έχουμε μείνει πίσω βαθμολογικά και θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας φόργουορντ του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό
Το ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ επιστρέφει το βράδυ της Παρασκευής, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.
Λίγο πριν από το μεγάλο ντέρμπι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην επίσημη εφαρμογή των «πρασίνων», αναφερόμενος στην προετοιμασία της ομάδας, στη σημασία της αναμέτρησης για τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού, αλλά και στα στοιχεία που θεωρεί πως θα κρίνουν το αποτέλεσμα ενός τόσο υψηλής έντασης αγώνα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το αυριανό ματς: «Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Όλα τα παιδιά δώσαμε πολύ έμφαση στην τακτική αλλά και σε όσα είπε ο κόουτς στην επίθεση και στην άμυνα.
Ξέρουμε πως παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει ξέρουμε πως θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, σε μια τρομερή έδρα με πολύ ένταση.
Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι, ξέρουμε ποιόν αντιμετωπίζουμε αλλά πρέπει να δούμε το παιχνίδι καθαρά βαθμολογικά γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να πάρουμε αυτό το ματς οπωσδήποτε».
Για το ποιά στοιχεία πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη: «Σκληράδα, συγκέντρωση, να μην χάσουμε το μυαλό μας σε οτιδήποτε.
Είτε δεν πάει καλά κάποιο δεκάλεπτο ή μια περίοδο μέσα στο ματς να είμαστε καλά όλοι μαζί και θέλω να πιστεύω θα τα καταφέρουμε».
Για το τί κρίνει το αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι: «Πιστεύω αυτοπεποίθηση, ένταση μέσα στο παιχνίδι και αυτός που αντέχει περισσότερο ψυχολογικά τα ups and downs της αναμέτρησης».
