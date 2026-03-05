Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ: Η διαιτητής δέχθηκε χτύπημα και έπεσε αναίσθητη, βίντεο
Χάος στον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα σε Σάουθ Αλαμπάμα και Κόσταλ Καρολάινα με αποτέλεσμα να έχουμε 7 αποβολές
Το παρκέ στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, την Τετάρτη (04/03) μετατράπηκε... σε ρινγκ.
Οι παίκτριες των δύο ομάδων φαίνεται να λογομαχούν με το ρολόι της αναμέτρησης να αναγράφει κάτι λιγότερο από 6 λεπτά και το σκορ να είναι στο 80-70 υπέρ των γηπεδούχων.
Ο διαιτητής που βρίσκεται στην baseline ακούει τα λόγια που ανταλλάζουν οι παίκτριες και αποφασίζει να διακόψει το παιχνίδι.
Η Τρέισι Χιούστον γύρισε και άρχισε να χτυπάει την Κορντάσια Χάρις, με τους προπονητές και τις υπόλοιπες παίκτριες από τους δύο πάγκους να ορμούν στο γήπεδο για να προσπαθήσουν να τις χωρίσουν.
Τότε ήταν που ξεκίνησε η σύρραξη μεταξύ των δύο ομάδων.
Η κατάσταση ήταν τόσο χαοτική, όπου μια διαιτητής χτυπήθηκε στο πρόσωπο και έπεσε στο παρκέ χάνοντας τις αισθήσεις της, ενώ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να συνέλθει.
Συνολικά αποβλήθηκαν 7 παίκτριες των φιλοξενούμενων και μόλις μια από τη Σάουθ Αλαμπάμα.
Woah!— Sun Belt Syndicate (@SunbeltSyndicat) March 4, 2026
One ejection for Coastal and SEVEN for South Alabama, including 3 starters.
Craziness in Pensacola!!! pic.twitter.com/dpBu2YfmWM
