Το επικό «τσαφ» τερματοφύλακα στη Βουλγαρία οδήγησε στο αυτογκόλ της χρονιάς, βίντεο

Μπορεί η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ να πήρε την εντός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Ντομπρούζντα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, ωστόσο το παιχνίδι θα μνημονεύεται για πολύ καιρό εξαιτίας ενός ανεπανάληπτου αυτογκόλ που σημειώθηκε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης.Η φάση που οδήγησε στη μείωση του σκορ σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους είναι από αυτές που σπάνια συναντά κανείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Η αλυσίδα των λαθών εκτυλίχθηκε με κωμικό τρόπο:Ο αμυντικός της Λοκομοτίβ, Μπιντουνγκά (ο οποίος νωρίτερα είχε σκοράρει το 2-0 για την ομάδα του), βρισκόταν εκτός μεγάλης περιοχής. Με την μπάλα στον αέρα, αποφάσισε να την επιστρέψει με κεφαλιά προς τα πίσω στον τερματοφύλακά του.Ο Βούλγαρος γκολκίπερ, Λιουμπένοφ, ήταν εντελώς μόνος του και χωρίς καμία απολύτως πίεση από αντίπαλο επιθετικό. Παρότι θα μπορούσε απλώς να περιμένει και να μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια, αποφάσισε να την κοντρολάρει με το πόδι.Η μπάλα έσκασε στο χορτάρι, πήρε απρόσμενη τροχιά, πέρασε κάτω από τα πόδια του εμβρόντητου τερματοφύλακα και κατέληξε βασανιστικά στα δίχτυα της ομάδας του.Παρά το αρχικό σοκ και την ψυχρολουσία, το απίθανο αυτό λάθος δεν στοίχισε βαθμολογικά στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν και τρίτο τέρμα λίγο αργότερα, «κλειδώνοντας» τη νίκη με το τελικό 3-1.Παρόλα αυτά, το κωμικό αυτογκόλ δεν άργησε να γίνει viral στα social media, κατακτώντας ήδη μια περίοπτη θέση στα κορυφαία ποδοσφαιρικά bloopers της φετινής χρονιάς.