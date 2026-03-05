Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο Χουάντσο για τον πόλεμο: «Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι πηγαίνει ενάντια με βρίσκει απέναντι»
Ο Χουάντσο για τον πόλεμο: «Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι πηγαίνει ενάντια με βρίσκει απέναντι»
Λίγο πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε για τον πόλεμο και το πως επηρεάζει τον αθλητισμό
Σε απόλυτους ρυθμούς ντέρμπι κινείται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τη σπουδαία εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό (6/3, 21:15), στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων δηλώσεων την παραμονή του αγώνα, η συζήτηση ξέφυγε για λίγο από τα καθαρά αγωνιστικά ζητήματα.
Η ερώτηση για τον πόλεμο και τον αθλητισμό
Μέσα στο κλίμα πίεσης και προσμονής που φέρνει ένα μεγάλο ντέρμπι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κλήθηκε να καταθέσει τη γνώμη του για τις πολεμικές συγκρούσεις και το πώς αυτές επηρεάζουν τον χώρο του αθλητισμού.
Ο Ισπανός άσος τόνισε πως πρωταρχικός στόχος του αθλητισμού είναι η ένωση των λαών, διαχωρίζοντας απόλυτα τη θέση του από οποιαδήποτε μορφή βίας:
«Ο αθλητισμός έχει δημιουργηθεί για να ενώνει τους ανθρώπους. Να έρχονται κοντά από κάθε χώρα και από κάθε έθνος. Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οτιδήποτε πηγαίνει ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, με βρίσκει απέναντι».
Η ερώτηση για τον πόλεμο και τον αθλητισμό
Μέσα στο κλίμα πίεσης και προσμονής που φέρνει ένα μεγάλο ντέρμπι, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κλήθηκε να καταθέσει τη γνώμη του για τις πολεμικές συγκρούσεις και το πώς αυτές επηρεάζουν τον χώρο του αθλητισμού.
Ο Ισπανός άσος τόνισε πως πρωταρχικός στόχος του αθλητισμού είναι η ένωση των λαών, διαχωρίζοντας απόλυτα τη θέση του από οποιαδήποτε μορφή βίας:
«Ο αθλητισμός έχει δημιουργηθεί για να ενώνει τους ανθρώπους. Να έρχονται κοντά από κάθε χώρα και από κάθε έθνος. Είμαι με την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οτιδήποτε πηγαίνει ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα, με βρίσκει απέναντι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα