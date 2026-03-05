Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή

Αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού