Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή
Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή
Αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού
Με δύο σημαντικές απώλειες θα παραταχθεί την Παρασκευή ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Euroleague.
Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς στο ΣΕΦ και ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.
Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού
Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς στο ΣΕΦ και ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.
Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα