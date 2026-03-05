Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή
SPORTS
Σάσα Βεζένκοβ Τόμας Γουόκαπ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή

Αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ και Γουόκαπ κόντρα στον Παναθηναϊκό την Παρασκευή
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με δύο σημαντικές απώλειες θα παραταχθεί την Παρασκευή ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα της Euroleague.

Όπως έγινε γνωστό δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς στο ΣΕΦ και ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Τόμας Γουόκαπ.

Παράλληλα αμφίβολος είναι και ο Μόντε Μόρις που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση με τη συμμετοχή του να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη όπως ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης