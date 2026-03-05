Ο Χάρισον Μπαρνς σταμάτησε το σερί των 364 παιχνιδιών στο ΝΒΑ από τραυματισμό στον... ύπνο του!

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο παίχτης των Σπερς είχε να χάσει ματς από το 2021
Ο Χάρισον Μπαρνς είχε να χάσει ματς από το 2021 στο ΝΒΑ. Όμως δεν κατάφερε να αγωνιστεί κόντρα στους Σίξερς για τον πιο τρελό λόγο και έτσι το σερί σταμάτησε στα 364 παιχνίδια.
Ο πρώην πρωταθλητής με τους Γουόριορς και νυν παίκτης των Σπερς, δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Σίξερς γιατί τραυματίστηκε στον ύπνο του στον αριστερό του αστράγαλο.
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Σίγουρα όχι και ο καλύτερος τρόπος για να χαλάσεις το σερί σου. Άλλωστε ο Μπαρνς είναι ένας από τους ironmen της λίγκας και σπάνια χάνουν παιχνίδι.
Harrison Barnes missed Tuesday night's game because he woke up from a pregame nap with a sore left ankle (via @APNews)— Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2026
It's the first time Barnes has missed a game since 2021, ending a streak of 364 consecutive games pic.twitter.com/ITZGHE1UkV
Πηγή: gazzetta.gr
