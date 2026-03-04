Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ
Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ
Ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση
Τα προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν σταματούν, αφού πέραν του Σάσα Βεζένκοβ, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ.
Συγκεκριμένα ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση.
Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί τις δύο απουσίες, δύο ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.
Πηγή: gazzetta.gr
