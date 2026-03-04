Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ
Ολυμπιακός Τόμας Γουόκαπ Σάσα Βεζένκοβ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ

Ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Γουόκαπ, παραμένει εκτός ο Βεζένκοβ
Τα προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν σταματούν, αφού πέραν του Σάσα Βεζένκοβ, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ.

Συγκεκριμένα ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση.

Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί τις δύο απουσίες, δύο ημέρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Πηγή: gazzetta.gr
