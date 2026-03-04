ΚΑΕ Άρης: Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλονίκη η Κ-18 μετά τον εγκλωβισμό στο Αμπού Ντάμπι

Η αποστολή έφτασε με πτήση τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη μετά τη διακοπή της διοργάνωσης λόγω των πολεμικών εξελίξεων – Αναμένεται στο «Nick Galis Hall» το πρωί της Τετάρτης