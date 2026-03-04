ΚΑΕ Άρης: Επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλονίκη η Κ-18 μετά τον εγκλωβισμό στο Αμπού Ντάμπι
Η αποστολή έφτασε με πτήση τσάρτερ στην Κωνσταντινούπολη μετά τη διακοπή της διοργάνωσης λόγω των πολεμικών εξελίξεων – Αναμένεται στο «Nick Galis Hall» το πρωί της Τετάρτης
Οδικώς προς τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ Κ-18 του Άρη, η οποία είχε μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι για το Next Gen Euroleague και παρέμεινε εγκλωβισμένη μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης μέσω αναρτήσεων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η αποστολή αναχώρησε από το Αμπού Ντάμπι με πτήση τσάρτερ και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη.
Από εκεί, η ομάδα θα συνεχίσει το ταξίδι της οδικώς με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστίες της ΚΑΕ Άρης για τη βοήθεια στην επιστροφή
Η ΚΑΕ Άρης εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τη Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Αμπού Ντάμπι για τις ενέργειες που έγιναν προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια η ομάδα στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους ίδιους φορείς και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής που εξασφαλίστηκαν για την αποστολή στο διάστημα που παρέμεινε σε αναμονή μέχρι να οργανωθεί η επιστροφή.
Αναμένεται το πρωί στο «Nick Galis Hall»Όπως έγινε γνωστό, η αποστολή υπολογίζεται να φτάσει στο «Nick Galis Hall» περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.
