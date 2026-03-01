Παραμένουν εγκλωβισμένα στο Ντουμπάι τα παιδιά του Αρη που έπαιζαν σε τουρνουά της Euroleague
Η επίθεση σε στρατιωτική βάση σε απόσταση 20χλμ. από το γήπεδο όπου διεξαγόταν το παιχνίδι της ομάδας K18 του Αρη με τη Μονακό
Εγκλωβισμένα στο Lobby του ξενοδοχείου είναι τα μέλη της αποστολής του Άρη από το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) όταν αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του τουρνουά της Euroleague. Η επίθεση σε στρατιωτική βάση – σε απόσταση 20χλμ. από το γήπεδο όπου διεξαγόταν το παιχνίδι με τη Μονακό – καθώς επίσης και οι διαδοχικές αναχαιτήσεις πυραύλων, προφανέστατα έθεσε ζήτημα ασφάλειας και οδήγησε τη διοργανώτρια αρχή στην οριστική διακοπή του τουρνουά.
Για την ακρίβεια, η πρώτη διακοπή του αγώνα έγινε στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης μεταξύ Άρη και Μονακό. Αρχικά, οι αποστολές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στον υπόγειο χώρο του γηπέδου για λόγους ασφαλείας.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε η συνέχιση της αναμέτρησης αλλά στο ημίχρονο αυτό διακόπηκε οριστικά καθώς στο ίδιο διάστημα υπήρξαν διαδοχικές αναχαιτήσεις πυραύλων και τέθηκε ζήτημα ασφάλειας. Δίχως να χαθεί χρόνος, η αποστολή της ελληνικής ομάδας επέστρεψε στο ξενοδοχείο κι εκεί βρίσκεται από χθες (28/2) το μεσημέρι. Εκεί έχουν καταλύσει οι αποστολές όλων των ομάδων και περιμένουν νεότερη ενημέρωση καθώς βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές καθώς επίσης και με τις αντίστοιχες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με την Euroleague η οποία έχει αναλάβει όλα τα έξοδα της περαιτέρω διαμονής των αποστολών και παράλληλα επίσης βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές με σκοπό την ναύλωση πτήσης τσάρτερ για την άμεση αποχώρηση αυτών από το Άμπου Ντάμπι.
Βάσει αρχικού προγραμματισμού, η αποστολή της ελληνικής ομάδας πρόκειται να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα στις 2 τα ξημερώματα (σ. σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ωστόσο, αυτή η πτήση ήδη ακυρώθηκε καθώς παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος. Μέχρι στιγμής μάλιστα δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα επιστρέψει η αποστολή του Άρη καθώς θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος.
Η εκτίμηση που επικρατεί στην παρούσα στιγμή είναι ότι ο εναέριος χώρος θα παραμείνει και αύριο κλειστός.
Ο αρχηγός αποστολής της U18 του Άρη, Νίκος Τζώρας, μίλησε για τον εγκλωβισμό της ελληνικής αποστολής στο Άμπου Ντάμπι αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων αθλητών.
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής παραμένουν στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει οι αποστολές όλων των ομάδων που μετείχαν στο τουρνουά της Euroleague περιμένοντας νεότερη ενημέρωση για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθώς ακούμε τους δυνατούς κρότους και παραμένουμε στο ξενοδοχείο. Νιώθουμε ασφαλείς και περιμένουμε νεότερα από την ελληνική Κυβέρνηση όπως και από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την πρώτη στιγμή, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε καλά ψυχολογικά. Στην αποστολή υπάρχουν και γονείς αθλητών», δήλωσε ο αρχηγός αποστολής της ελληνικής ομάδας, Νίκος Τζώρας, και αναφέρθηκε στις καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος, οι αθλητές αλλά και οι γονείς αυτών.
«Χθες, στη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό χτύπησε το αντίστοιχο 112 και άμεσα κατευθυνθήκαμε στον υπόγειο χώρο του γηπέδου. Μετά από ένα σημείο επιστρέψαμε στο παρκέ αλλά στο ημίχρονο του αγώνα αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του. Εκ τότε είμαστε στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει όλες οι ομάδες. Βρισκόμαστε σε επαφή και με την Ευρωλίγκα η οποία έχει τα επιπλέον έξοδα διαμονής των αποστολών και μας ενημέρωσαν ότι μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος, θα προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ για να αποχωρήσουμε άμεσα από το Άμπου Ντάμπι. Κανονικά επρόκειτο να φύγουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας αλλά η πτήση ακυρώθηκε, δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος για να προγραμματιστεί η πτήση. Πιθανόν να είναι και αύριο κλειστός».
Αναφερόμενος στην ψυχολογία των παιδιών, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή προφανώς κυριάρχησε το ζήτημα ασφάλειας όλων των μελών της αποστολής. «Τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι λογικό να έχουν προβληματισμό αλλά τους έχουμε καθησυχάσει, νιώθουν ασφαλή και όλα κυλούν ομαλά», κατέληξε.
Τζώρας: «Τα παιδιά νιώθουν ασφαλή»
