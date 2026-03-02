H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
ATP: «Ένας μικρός αριθμός παικτών παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, προτεραιότητά μας η υγεία και η ασφάλειά τους»
ATP: «Ένας μικρός αριθμός παικτών παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, προτεραιότητά μας η υγεία και η ασφάλειά τους»
Ο εναέριος χώρος έχει κλείσει λόγω των επιθέσεων, με την ATP να διαβεβαιώνει πως οι αθλητές βρίσκονται ασφαλείς στα ξενοδοχεία τους
Δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ένας «μικρός αριθμός» παικτών τένις παραμένει εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, ανέφερε η ATP, καθώς η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί στόχο ιρανικών πυραύλων και drones.
«Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των παικτών μας, των ομάδων τους και του προσωπικού του τουρνουά ATP 500 του Ντουμπάι, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο, είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε η ATP σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας μικρός αριθμός παικτών και των μελών της ομάδας τους βρίσκονται ακόμα στο Ντουμπάι. Διαμένουν στα επίσημα ξενοδοχεία του τουρνουά και είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους», εξήγησε.
Νικητής του τίτλου στο διπλό μαζί με τον Βρετανό Χένρι Πάτεν και εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, ο Φινλανδός Χάρι Χελιόβααρα υπενθύμισε στο blog του την Κυριακή ότι «ο εναέριος χώρος πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Κόλπου έχει κλείσει».
Από το πρωί του Σαββάτου, «δεν ήταν δυνατές αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και, κατά συνέπεια, οι φιναλίστ του απλού και αρκετοί άλλοι παίκτες του απλού έχουν κολλήσει στο Ντουμπάι. Αυτό ισχύει και για το προσωπικό της ATP: διαιτητές, φυσιοθεραπευτές για να μην αναφέρουμε τους προπονητές, άλλα μέλη της ομάδας και μέλη των οικογενειών» των παικτών, «περίπου τριάντα άτομα συνολικά», σύμφωνα με τον Χάρι Χελιόβααρα.
«Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των παικτών μας, των ομάδων τους και του προσωπικού του τουρνουά ATP 500 του Ντουμπάι, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο, είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε η ATP σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας μικρός αριθμός παικτών και των μελών της ομάδας τους βρίσκονται ακόμα στο Ντουμπάι. Διαμένουν στα επίσημα ξενοδοχεία του τουρνουά και είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους», εξήγησε.
Νικητής του τίτλου στο διπλό μαζί με τον Βρετανό Χένρι Πάτεν και εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι, ο Φινλανδός Χάρι Χελιόβααρα υπενθύμισε στο blog του την Κυριακή ότι «ο εναέριος χώρος πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Κόλπου έχει κλείσει».
Από το πρωί του Σαββάτου, «δεν ήταν δυνατές αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι και, κατά συνέπεια, οι φιναλίστ του απλού και αρκετοί άλλοι παίκτες του απλού έχουν κολλήσει στο Ντουμπάι. Αυτό ισχύει και για το προσωπικό της ATP: διαιτητές, φυσιοθεραπευτές για να μην αναφέρουμε τους προπονητές, άλλα μέλη της ομάδας και μέλη των οικογενειών» των παικτών, «περίπου τριάντα άτομα συνολικά», σύμφωνα με τον Χάρι Χελιόβααρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα