Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά στο μήκος με άλμα στα 8,22μ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, βίντεο

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε για άλλη μια φορά πάνω από τα 8,20, πετυχαίνοντας με το πρώτο του άλμα 8,22, στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο