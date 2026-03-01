Πινέδα μετά το 2-2 με τον Βόλο: «Όλοι είδαν τι έγινε σήμερα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε»
Πινέδα μετά το 2-2 με τον Βόλο: «Όλοι είδαν τι έγινε σήμερα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε»

Όσα δήλωσε ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης μετά την γκέλα της ομάδας του στο Βόλο

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο Βόλο, καθώς έμεινε στο 2-2 και έσωσε την ήττα στο τέλος με γκολ του Ρέλβας. 

Ο Ορμπελίν Πινέδα μετά το τέλος του ματς έκανε δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε στον πολύ καλά στημένο Βόλο, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που ταξίδεψε για να στηρίξει την Ένωση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο αντίπαλος ήξερε πως να στηθεί για να μας δημιουργήσει προβλήματα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Τελικό 2-2 και συνεχίζουμε.

Να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρέθηκε εδώ να μας στηρίξει κι όσους δεν βρέθηκαν.

Ο κόσμος μας στηρίζει. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της ομάδας. Όλοι είδαν τι έγινε σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας».

