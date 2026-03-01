Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Φορτούνης και Δώνης αποχωρούν από την Αλ Καλίτζ στο τέλος της σεζόν, λένε οι Σαουδάραβες
Ο 56χρονος κόουτς αναμένεται να αποχωρήσει μετά από δύο χρόνια στον πάγκο της ομάδας, όπως και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός
Μειώνεται το ελληνικό στοιχείο στην Αλ Καλίτζ καθώς φαίνεται ότι πάρθηκε οριστική απόφαση για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος στο φινάλε της σεζόν θα αποχωρήσει από τον αραβικό σύλλογο.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αρνήθηκε συνεχόμενες προτάσεις για ανανέωση του συμβολαίου του από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας καθώς θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα με επικρατέστερο σενάριο αυτό του Ολυμπιακού.
Σύμφωνα με το «alyaum», ο... κύβος ερρίφθη και ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θα αποτελέσει παρελθόν από την Αλ Καλίτζ στο τέλος της σεζόν όμως δεν θα είναι ο μόνος. Τον ίδιο δρόμο θα πάρει και ο Γιώργος Δώνης.
Ο 56χρονος κόουτς αναμένεται να αποχωρήσει μετά από δύο χρόνια στον πάγκο της ομάδας και να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Μέχρι στιγμής έχει στο ενεργητικό 60 παιχνίδι στην άκρη του αραβικού πάγκου και το όνομά του είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα.
