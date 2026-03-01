Νέο κανονισμό κατά του ρατσισμού ετοιμάζουν FIFA και IFAB με αφορμή το περιστατικό με τον Βινίσιους
Νέο κανονισμό κατά του ρατσισμού ετοιμάζουν FIFA και IFAB με αφορμή το περιστατικό με τον Βινίσιους

Θα απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν φανέλες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του χεριού τους, για να καλύπτουν το στόμα τους

Νέο κανονισμό κατά του ρατσισμού ετοιμάζουν FIFA και IFAB με αφορμή το περιστατικό με τον Βινίσιους
Το άσχημο περιστατικό με τον Βινίσιους Τζούνιορ και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs του Champions League μεταξύ Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης, σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων και προκάλεσε πάμπολλες συζητήσεις.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ φέρεται να επιτέθηκε ρατσιστικά στον Βραζιλιάνο, καλύπτοντας πάντως το στόμα του την ώρα που -μάλλον- τον αποκάλεσε «Μαϊμού», με την UEFA να τον τιμωρεί, στερόντας του τη συμμετοχή από τη ρεβάνς του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Πλέον όμως το πράγμα σοβαρεύει, καθώς σύμφωνα με την As, στη συνέλευση της IFAB που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, συμφωνήθηκε να απαγορευτεί στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν φανέλες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του χεριού τους, για να καλύπτουν το στόμα τους όταν απευθύνονται σε έναν αντίπαλο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη «πρωτοβουλία» θα εγκριθεί και επίσημα πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η τιμωρία πρόκειται να αφορά τον καταλογισμό κίτρινης κάρτας.

Πηγή: gazzetta.gr
