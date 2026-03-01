Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Euroleague: Νέα αναβολή στον αγώνα Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Δεν θα διεξαχθεί ούτε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής – Σε εκκρεμότητα ο επαναπρογραμματισμός
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και τη διοργάνωση της Euroleague, καθώς η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για την 21η αγωνιστική της κανονικής περιόδου αναβάλλεται για δεύτερη φορά, υπό το βάρος της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.
Ο αγώνας είχε αρχικά αναβληθεί τον Δεκέμβριο, εξαιτίας δυσκολιών που είχαν προκύψει στη μετάβαση των αποστολών στο Ισραήλ. Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, με τη διοργανώτρια αρχή να επικαλείται την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή.
Η απόφαση έγινε επισήμως γνωστή από τη Euroleague, η οποία ανακοίνωσε την εκ νέου αναβολή της αναμέτρησης που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ.
Η ανακοίνωση της Euroleague
Στη σχετική ενημέρωση αναφέρεται:
«Ο αγώνας της 21ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στο Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή.
Η Euroleague θα αξιολογήσει μαζί με τις εμπλεκόμενες ομάδες τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον αναπρογραμματισμό του αγώνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».
Η διοργανώτρια αρχή επισημαίνει ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τις δύο ομάδες, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα σενάρια για τη διεξαγωγή του αγώνα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
