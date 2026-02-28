Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ - Μπάγερν, Super League και τον τελικό ΠΑΟ-Ολυμπιακός στο πόλο
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ - Μπάγερν, Super League και τον τελικό ΠΑΟ-Ολυμπιακός στο πόλο

Πολύ πλούσιο σε όλα τα επίπεδο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ - Μπάγερν, Super League και τον τελικό ΠΑΟ-Ολυμπιακός στο πόλο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου καθώς υπάρχει πλούσια δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και όχι μόνο.

Όσον αφορά στο ελληνικό πρόγραμμα, στη Super League η δράση ξεκινά στις 17:00 με τον ΟΦΗ να υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ στις 19:30 ο Ατρόμητος παίζει με τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι. Στις 20:00 ο Λεβαδειακός μετά την ήττα από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα πηγαίνει στην έδρα της Κηφισιάς στο ματς που ξεκινά στις 20:00.

Νωρίτερα, το μεσημέρι στις 15:00, ο Ηρακλής που πηγαίνει ολοταχώς για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει αυτή την αγωνιστική την Αναγέννηση Καρδίτσας με στόχο άλλο ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει κοντά στην Super League.

Στα του εξωτερικού, στην Premier League ξεχωρίζει το ματς της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ στις 17:00, ενώ στις 19:30 η Μάντσεστερ Σίτι παίζει στην έδρα της Λιντς.

Το απόγευμα στις 17:15 επίσης η Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει στην κορυφή της La Liga υποδεχόμενη την Βιγιαρεάλ στη Βαρκελώνη. 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το παιχνίδι στην Γερμανία ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου στις 19:30 στη Βεστφαλία.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις 17:30 όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο Ανδρών. 

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)

14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2

15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A

16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικός Final 4

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις

