Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ - Μπάγερν, Super League και τον τελικό ΠΑΟ-Ολυμπιακός στο πόλο
Πολύ πλούσιο σε όλα τα επίπεδο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου καθώς υπάρχει πλούσια δράση σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
Όσον αφορά στο ελληνικό πρόγραμμα, στη Super League η δράση ξεκινά στις 17:00 με τον ΟΦΗ να υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ στις 19:30 ο Ατρόμητος παίζει με τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι. Στις 20:00 ο Λεβαδειακός μετά την ήττα από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα πηγαίνει στην έδρα της Κηφισιάς στο ματς που ξεκινά στις 20:00.
Νωρίτερα, το μεσημέρι στις 15:00, ο Ηρακλής που πηγαίνει ολοταχώς για την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία, αντιμετωπίζει αυτή την αγωνιστική την Αναγέννηση Καρδίτσας με στόχο άλλο ένα αποτέλεσμα που θα τον φέρει κοντά στην Super League.
Στα του εξωτερικού, στην Premier League ξεχωρίζει το ματς της Λίβερπουλ με την Γουέστ Χαμ στις 17:00, ενώ στις 19:30 η Μάντσεστερ Σίτι παίζει στην έδρα της Λιντς.
Το απόγευμα στις 17:15 επίσης η Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει στην κορυφή της La Liga υποδεχόμενη την Βιγιαρεάλ στη Βαρκελώνη.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το παιχνίδι στην Γερμανία ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και την Μπάγερν Μονάχου στις 19:30 στη Βεστφαλία.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στις 17:30 όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο Ανδρών.
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)
14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga
Αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα:
15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A
16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικός Final 4
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A
19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal
21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
