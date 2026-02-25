Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ο Μεντβέντεφ ζητά επανεξέταση του συστήματος κατάταξης: «Να δίνουν βαθμούς μόνο τα Grand Slam και τα Masters»
Ο Ρώσος τενίστας ζητά την αναδιάρθρωση του συστήματος της ATP για να προστατευτούν οι αθλητές από την εξάντληση, τονίζοντας ωστόσο πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί λόγω... επιχειρηματικών συμφερόντων
Τον κώδωνα του κινδύνου για την εξάντληση των παικτών στο εξοντωτικό καλεντάρι των 11 μηνών της ATP κρούει ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, προτείνοντας μια ριζοσπαστική αλλαγή στο σύστημα βαθμολόγησης.
Το νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις πρότεινε ένα πιο «συμμαζεμένο» πρόγραμμα, όπου μόνο τα Grand Slam και τα τουρνουά Masters 1000 θα προσφέρουν βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη. Αυτή τη στιγμή, οι κορυφαίοι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα τέσσερα Major και σε οκτώ Masters, με την ATP να έχει ανακοινώσει πως το 2026 τα τουρνουά που θα προσμετρώνται στη βαθμολογία θα μειωθούν από 19 σε 18 (αφαιρώντας τη δέσμευση για ένα ATP 500).
«Είναι μπίζνες, δεν πρόκειται να αλλάξει»
Παρότι ο Μεντβέντεφ θεωρεί πως η αφαίρεση βαθμολογικού κινήτρου από τα μικρότερα τουρνουά θα ανακούφιζε τους παίκτες, παραδέχτηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι το σχέδιό του δύσκολα θα εφαρμοστεί:
«Είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει μικρότερο το tour. Αλλά δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, επειδή υπάρχουν τηλεοπτικές άδειες και συμβόλαια, και η ATP δεν θα έχει αρκετά χρήματα για να τα αγοράσει όλα. Τα άλλα τουρνουά δεν θα πουν απλώς "ΟΚ, βγαίνουμε εκτός", επειδή θα έχαναν λεφτά. Είναι μπίζνες. Όσο παίζω εγώ, τουλάχιστον, δεν πρόκειται να αλλάξει. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε τέσσερα Grand Slam και 11 Masters. Τα υπόλοιπα τουρνουά, ίσως θα έπρεπε να διεξάγονται χωρίς να δίνουν πόντους».
Από την πλευρά της, η ATP (η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις μέσω του Reuters) τηρεί στάση αναμονής, με τον επικεφαλής της, Αντρέα Γκαουντέντσι, να υπερασπίζεται ήδη από τον Οκτώβριο το καλεντάρι, τονίζοντας ότι ο καταρτισμός του προγράμματος παραμένει επιλογή των ίδιων των παικτών.
Ο Ρώσος τενίστας εξήγησε πως η τεράστια πίεση που νιώθουν οι αθλητές για να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα και να προκριθούν στα ATP Finals του Τορίνο, τους οδηγεί στα όριά τους.
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τον Χόλγκερ Ρούνε, ο οποίος υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα σε ένα τουρνουά ATP 250 τον περασμένο Οκτώβριο: «Όλοι έλεγαν "Ναι, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένος να παίξει". Όμως, αν ήθελε να βρεθεί στο Τορίνο, έπρεπε να παίξει, ακόμα κι αν δεν ήταν υποχρεωτικό τουρνουά», εξήγησε ο Μεντβέντεφ, φέρνοντας και το δικό του προσωπικό παράδειγμα:
«Πέρυσι έπαιξα σε επτά τουρνουά στη σειρά. Ήμουν υποχρεωμένος; Όχι. Αλλά είχα παίξει άσχημα στην αρχή της χρονιάς και σκεφτόμουν "ίσως μπορώ να πάρω 100 πόντους εδώ, 200 πόντους εκεί". Αν δεν υπήρχαν πόντοι στη μέση, η απόφαση (να ξεκουραστείς) θα ήταν πολύ πιο εύκολη».
