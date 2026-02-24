Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Σάριτς: Θα παίξω στην Ευρωλίγκα τώρα ή στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και είναι έτοιμος να δεχτεί προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες
Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια είναι ο Ντάριο Σάριτς.
Ο 31χρονος Κροάτης που παίζει και ως φόργουoρντ και ως σέντερ έμεινε ελεύθερος από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και δηλώνει έτοιμος να παίξει στη Euroleague.
Είτε τώρα, είτε στην αρχή της επόμενης σεζόν.
«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σίγουρο πως περιμένω να παίξω στην Ευρωλίγκα! Είτε αυτό γίνει ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, είτε στο ξεκίνημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Τώρα σκέφτομαι την Ευρωλίγκα, η οποία ρεαλιστικά είναι η πιο ισχυρή μετά το ΝΒΑ.
Συγκεντρώνομαι στο να βρω μία ομάδα και ένα σύστημα όπου θα ταιριάξω και δεν θα χρειαστώ μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής. Όλοι μετά το ΝΒΑ το χρειάζονται. Εκεί παίζεται ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα μου ταιριάξει η Ευρωλίγκα και ανυπομονώ για νέες προκλήσεις» είπε ο Σάριτς που είχε βρεθεί και στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.
Πάντως για να παίξει στη Euroleague αυτή την περίοδο πρέπει να δηλωθεί έως το βράδυ κάτι που δείχνει δύσκολο να γίνει.
Ο Σάριτς έπαιξε για τελευταία φορά στην Ευρώπη το 2016 στην Εφές ενώ ακολούθησε καριέρα στο NBA όπου αγωνίστηκε στους: Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Ουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς.
