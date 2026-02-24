La Liga, Αλαβές-Τζιρόνα 2-2: Ισοπαλία στο «Μεντιθορόθα» με πρωταγωνιστή τον Μπογέ, δείτε τα γκολ
SPORTS
La Liga Αλαβές Τζιρόνα

La Liga, Αλαβές-Τζιρόνα 2-2: Ισοπαλία στο «Μεντιθορόθα» με πρωταγωνιστή τον Μπογέ, δείτε τα γκολ

Οι Καταλανοί ανέτρεψαν το σκορ, αλλά ο Αργεντινός επιθετικός ισοφάρισε στο φινάλε και χάρισε τον βαθμό στους γηπεδούχους

La Liga, Αλαβές-Τζιρόνα 2-2: Ισοπαλία στο «Μεντιθορόθα» με πρωταγωνιστή τον Μπογέ, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ισόπαλη 2-2 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Αλαβές με την Τζιρόνα στο «Μεντιθορόθα», με την οποία έπεσε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της La Liga. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, οι Καταλανοί ανέτρεψαν το σκορ, αλλά ο Λούκας Μπογέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα λίγο πριν από τα 90 λεπτά.

Η Αλαβές μπήκε πιο αποτελεσματικά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ με τον -άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ- Λούκας Μπογέ, δίνοντας προβάδισμα στους «κυανόλευκους». Η Τζιρόνα αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Ουκρανοί Βλάντισλαβ Βανάτ και Βίκτορ Τσιγκάνκοφ βρήκαν δίχτυα και έδωσαν προβάδισμα 2-1 στους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, η Αλαβές δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο Μπογέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

DEPORTIVO ALAVÉS 2 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 25ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)
Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38' πεν. Μπούντιμιρ, 90' Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)
Κλείσιμο
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21', 72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)
Χετάφε-Σεβίλλη 0-1 (64' Σο)
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Φερμίν Λόπεθ)
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85' πεν., 95' Ιάγκο Ασπας)
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 2-1 (31' Κομεσάνα, 45'+6 πέν. Γκεγέ - 27' πέν. Ραμαζανί)
Αλαβές-Τζιρόνα 2-2 (5΄, 89΄ Μπογέ - 31΄ Βανάτ, 73΄ Τσιγκάνκοφ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 61
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Βιγιαρεάλ 51
Ατλέτικο Μαδρίτης 48
Μπέτις 42
Θέλτα 37
Εσπανιόλ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34
Οσασούνα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32
Τζιρόνα 30
Σεβίλλη 29
Χετάφε 29
Αλαβές 27
Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17 -24αγ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης