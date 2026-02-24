Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
La Liga, Αλαβές-Τζιρόνα 2-2: Ισοπαλία στο «Μεντιθορόθα» με πρωταγωνιστή τον Μπογέ, δείτε τα γκολ
Οι Καταλανοί ανέτρεψαν το σκορ, αλλά ο Αργεντινός επιθετικός ισοφάρισε στο φινάλε και χάρισε τον βαθμό στους γηπεδούχους
Ισόπαλη 2-2 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Αλαβές με την Τζιρόνα στο «Μεντιθορόθα», με την οποία έπεσε η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της La Liga. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, οι Καταλανοί ανέτρεψαν το σκορ, αλλά ο Λούκας Μπογέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα λίγο πριν από τα 90 λεπτά.
Η Αλαβές μπήκε πιο αποτελεσματικά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ με τον -άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ- Λούκας Μπογέ, δίνοντας προβάδισμα στους «κυανόλευκους». Η Τζιρόνα αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Οι Ουκρανοί Βλάντισλαβ Βανάτ και Βίκτορ Τσιγκάνκοφ βρήκαν δίχτυα και έδωσαν προβάδισμα 2-1 στους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, η Αλαβές δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, ο Μπογέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 25ης αγωνιστικής, καθώς και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)
Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38' πεν. Μπούντιμιρ, 90' Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21', 72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)
Χετάφε-Σεβίλλη 0-1 (64' Σο)
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Φερμίν Λόπεθ)
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85' πεν., 95' Ιάγκο Ασπας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 61
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Βιγιαρεάλ 51
Ατλέτικο Μαδρίτης 48
Μπέτις 42
Θέλτα 37
Εσπανιόλ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34
Οσασούνα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32
Τζιρόνα 30
Σεβίλλη 29
Χετάφε 29
Αλαβές 27
Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17 -24αγ.
