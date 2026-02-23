Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Πέθανε η πρώην All Star του WNBA, Κάρα Μπράξτον σε ηλικία 43 ετών
H αιτία του θανάτου της δεν έχει διευκρινιστεί
Η Κάρα Μπράξτον, η οποία έπαιξε στο WNBA για 10 σεζόν και κέρδισε δύο πρωταθλήματα, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, ανακοίνωσε το πρωτάθλημα.
Δεν δόθηκαν πληροφορίες για την αιτία θανάτου ή την τοποθεσία της Μπράξτον, της οποίας τα γενέθλια ήταν την Τετάρτη.
«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο της δύο φορές πρωταθλήτριας του WNBA, Κάρα Μπράξτον», ανέφερε το WNBA σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Μια βετεράνος με 10 σεζόν, η Κάρα έπαιξε με τους Ντιτρόιτ Σοκ, Τάλσα Σοκ, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Νιου Γιορκ Λίμπερτι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες της αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.
Η Μπράξτον είχε επίσης μέσο όρο 7,2 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 16,1 λεπτά συμμετοχής σε 46 αγώνες playoffs (11 ως βασική).
Κέρδισε πρωταθλήματα το 2006 και το 2008 με τους Ντιτρόιτ Σοκ, οι οποίοι μετακόμισαν στην Τάλσα για τη σεζόν του 2010. Ήταν στην ομάδα All-Rookie του WNBA το 2005 και All-Star το 2007.
Γεννήθηκε στο Τζάκσον του Μίσιγκαν, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή της, εργάστηκε για τη Nike στο Όρεγκον πριν μετακομίσει στην περιοχή της Ατλάντα, ανέφερε η USA Today.
Former WNBA player Kara Braxton has passed away. She was 43.— Yahoo Sports (@YahooSports) February 23, 2026
Braxton played 10 seasons in the league for Detroit, Tulsa, Phoenix and New York, winning two championships. pic.twitter.com/vn4OObKADG
