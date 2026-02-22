Καραλής: «Πτήση» στα 5.90μ στο Κλερμόν-Φεράν για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6μ και στα 6.06μ στο μίτινγκ της Γαλλίας

Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ έκανε άλμα στα 5.90μ στο All Star Perche στο Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε τα 5.55μ και πέρασε με την πρώτη τα 5.70μ. Άφησε τα 5.80μ και με άνεση πέρασε τα 5.90μ. Στη συνέχεια δοκίμασε χωρίς επιτυχία στα 6μ και άφησε το άλμα για να δοκιμάσει στα 6.06μ. 

Εκεί απέτυχε δύο φορές να «σπάσει» το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου (6.05μ) και έμεινε στην 3η θέση.  Στην 2η θέση με άλμα στα 6μ έμεινε ο Κέρτις Μάρσαλ.

Πρώτος με άλμα στα 6.0μ (καλύτερη επίδοση στον κόσμο) ήταν ο Μόντο Ντουπλάντις ο οποίος δοκίμασε τρεις φορές χωρίς επιτυχία στα 6.31μ με στόχο να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ του (6.30μ). 

