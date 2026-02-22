Η Μπαρτσελόνα 3-0 τη Λεβάντε, τεσσάρα της Άρσεναλ στην Τότεναμ, διπλό της Πάρμα στην έδρα της Μίλαν, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
SPORTS
Άρσεναλ Τότεναμ Λίβερπουλ Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ La Liga Μίλαν Πάρμα Νάπολι Αταλάντα Ζανκτ Πάουλι Φράιμπουργκ Bundesliga Serie A

Η Μπαρτσελόνα 3-0 τη Λεβάντε, τεσσάρα της Άρσεναλ στην Τότεναμ, διπλό της Πάρμα στην έδρα της Μίλαν, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Επέστρεψε στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, στο +5 η Άρσεναλ από την Σίτι - Η Λίβερπουλ πέρασε από το Νότιγχαμ - Η Αταλάντα 2-1 τη Νάπολι

Η Μπαρτσελόνα 3-0 τη Λεβάντε, τεσσάρα της Άρσεναλ στην Τότεναμ, διπλό της Πάρμα στην έδρα της Μίλαν, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
«Διπλό» αποδείξεων πήρε η Άρσεναλ μετά από τη γκέλα με την Γουλβς, διέλυσε την Τότεναμ με 4-1. Η Λίβερπουλ πανηγύρισε νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ με 1-0 με γκολ του ΜακΆλιστερ στο 90+7' και πήρε ανάσα στη μάχη της τετράδας της Premier League

Η Φούλαμ πέρασε από την έδρα της Σάντερλαντ, 3-1 και έκανε ευρωπαϊκό βήμα. Η Κρισταλ Πάλας επικράτησε 1-0 της Γουλβς. 

Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην κορυφή μετά την γκέλα της Ρεάλ, κέρδισε άνετα 3-0 την Λεβάντε.  Η Σεβίλλη χωρίς τον Αλμέιδα στον πάγκο της  πήρε «διπλό» σωτηρίας, 1-0 την Χετάφε στη Μαδρίτη. 

Η Θέλτα λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για το Europa League, κέρδισε στο τέλος με 2-0 την Μαγιόρκα, χάρη σε δύο γκολ του Άσπας.

Στη Serie A η όλοι δουλεύουν για το πρωτάθλημα της Ίντερ, αφού Νάπολι και Μίλαν έχασαν και έμειναν πίσω στη μάχη του τίτλου. 

Η Μίλαν ηττήθηκε εντός έδρας από την Πάρμα με 1-0, ενώ η ομάδα του Κόντε έχασε με ανατροπή στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα.

Η Τζένοα έκανε βήμα παραμονής, νικησε άνετα 3-0 την Τορίνο.

Στη Bundesliga η Ζανκτ Πάουλι επικράτησε 2-1 της Βέρντερ Βρέμης στο ντέρμπι της επικίνδυνης ζώνης. Η Φράιμπουργκ, 2-1 την Γκλάντμπαχ.


Premier League (27ης αγωνιστική):

Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ)  - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)

Κλείσιμο
Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ: 2-1 (MD 27, 21/2/26)


Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0 (90' Γκεσάν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1 (90'+ ΜακΑλιστερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3 (76' Λε Φι-54', 61' Χιμένεθ, 85' Ιγουόμπι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τότεναμ-Άρσεναλ  1-4 (34' Μουανί-32', 61' Εζε, 47', 90'+ Γκιοκέρες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)

Άρσεναλ 61 -28αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 56

Άστον Βίλα 51

Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.

Τσέλσι 45

Λίβερπουλ 45

Μπρέντφορντ 40

Μπόρνμουθ 38

Έβερτον 37 -26αγ.

Φούλαμ 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Κρίσταλ Πάλας 35

Μπράιτον 34

Λιντς 31

Τότεναμ 29 

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 25

Μπέρνλι 19

Γουλβς 10



La Liga (25η αγωνιστική):

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)

ATHLETIC CLUB 2 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)

REAL SOCIEDAD 3 - 3 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)

REAL BETIS 1 - 1 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)

CA OSASUNA 2 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)

ATLÉTICO DE MADRID 4 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Χετάφε-Σεβίλη 0-1 (64' Σο)

GETAFE CF 0 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Φερμίν)

FC BARCELONA 3 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85', 90+5' Άσπας)

CELTA 2 - 0 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 

Αλαβές-Τζιρόνα 23/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 61

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Βιγιαρεάλ 48 -24αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 48

Μπέτις 42

Θέλτα 37

Εσπανιόλ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 34

Οσασούνα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 32

Σεβίλη 29

Χετάφε 29

Τζιρόνα 29 -24αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.

Αλαβές 26 -24αγ.

Βαλένθια 26 -24αγ.

Έλτσε 25

Μαγιόρκα 24 

Λεβάντε 18

Οβιέδο 17 -24αγ.



Bundesliga (23η αγωνιστική):

Μάιντς-Αμβούργο 1-1 (42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)

MAINZ 05 - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 23 – Bundesliga 2025/26


Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)

Kane-Brace Gets The Job Done! | FC BAYERN - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | MD 23 – Bundesliga


Λειψία-Ντόρτμουντ 2-2 (20', 39' Μπαουμγκάρτνερ - 50' αυτ. Καρντόσο, 90'+5 Σοάρες)

FABIO SILVA To The Rescue! | RB LEIPZIG - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 23 – Bundesliga


Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3 (41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0 (28' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2 (15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 2-1 (38' Γκίντερ, 74' Ματάνοβιτς - 85' Ταμπάκοβιτς)

Freiburg’s Home Run Continues! | SC FREIBURG - BORUSSIA M'GLADBACH | Highlights | MD 23 – Bundesliga

Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης 2-1 (55' Γουάλ, 70' Φουτζίτα - 62' Μιλόσεβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (20' Ντίνκσι, 34'  Ιμπραϊμοβιτς, 82' Κόντε - 5' Φούχριχ, 45' Μίτελσταντ, Ουντάβ)



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 60

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 42 -22αγ.

Λειψία 41

Λεβερκούζεν 39 -22αγ.

Φράιμπουργκ 33

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31

Ουνιόν Βερολίνου 28

Άουγκσμπουργκ 28

Αμβούργο 26 -22αγ.

Κολωνία 24

Μάιντς 22

Γκλάντμπαχ 22

Βόλφσμπουργκ 20

Ζανκτ Πάουλι 20

Βέρντερ Βρέμης 19

Χαϊντενχάιμ 13 -22αγ.



Serie A (26η αγωνιστική):

Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)



Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)



Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)



Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0

CAGLIARI-LAZIO 0-0 | HIGHLIGHTS | Lazio Halted By Stubborn Cagliari | Serie A 2025/26


Τζένοα-Τορίνο 3-0 (21' Κάφι, 40' Εκουμπάν, 83' Μεσάιας)

GENOA-TORINO 3-0 | HIGHLIGHTS | Comfortable Win For The Grifone | Serie A 2025/26

Αταλάντα-Νάπολι 1-1 (61' Πάσαλιτς, 81' Σάμαρτζιτς-18' Μπεουκεμά)

ATALANTA-NAPOLI 2-1 | HIGHLIGHTS | La Dea Claim Comeback Win Against Champions | Serie A 2025/26

Μίλαν-Πάρμα 0-1 (80' Τροίλο)

MILAN-PARMA 0-1 | HIGHLIGHTS | Parma Stun Milan At San Siro | Serie A 2025/26

Ρόμα-Κρεμονέζε 

Φιορεντίνα-Πίζα 23/2

Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 64

Μίλαν 54 

Νάπολι 50

Ρόμα 47 -25αγ.

Γιουβέντους 46

Κόμο 45

Αταλάντα 45

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Μπολόνια 33 -25αγ.

Ουντινέζε 32 -25αγ.

Πάρμα 32

Κάλιαρι 29

Τζένοα 27

Τορίνο 27

Κρεμονέζε 24 -25αγ.

Λέτσε 24

Φιορεντίνα 21 -25αγ.

Πίζα 15 -25αγ.

Βερόνα 15

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης