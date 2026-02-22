Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Η Μπαρτσελόνα 3-0 τη Λεβάντε, τεσσάρα της Άρσεναλ στην Τότεναμ, διπλό της Πάρμα στην έδρα της Μίλαν, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Μπαρτσελόνα 3-0 τη Λεβάντε, τεσσάρα της Άρσεναλ στην Τότεναμ, διπλό της Πάρμα στην έδρα της Μίλαν, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Επέστρεψε στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, στο +5 η Άρσεναλ από την Σίτι - Η Λίβερπουλ πέρασε από το Νότιγχαμ - Η Αταλάντα 2-1 τη Νάπολι
«Διπλό» αποδείξεων πήρε η Άρσεναλ μετά από τη γκέλα με την Γουλβς, διέλυσε την Τότεναμ με 4-1. Η Λίβερπουλ πανηγύρισε νίκη στην έδρα της Νότιγχαμ με 1-0 με γκολ του ΜακΆλιστερ στο 90+7' και πήρε ανάσα στη μάχη της τετράδας της Premier League.
Η Φούλαμ πέρασε από την έδρα της Σάντερλαντ, 3-1 και έκανε ευρωπαϊκό βήμα. Η Κρισταλ Πάλας επικράτησε 1-0 της Γουλβς.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην κορυφή μετά την γκέλα της Ρεάλ, κέρδισε άνετα 3-0 την Λεβάντε. Η Σεβίλλη χωρίς τον Αλμέιδα στον πάγκο της πήρε «διπλό» σωτηρίας, 1-0 την Χετάφε στη Μαδρίτη.
Η Θέλτα λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για το Europa League, κέρδισε στο τέλος με 2-0 την Μαγιόρκα, χάρη σε δύο γκολ του Άσπας.
Στη Serie A η όλοι δουλεύουν για το πρωτάθλημα της Ίντερ, αφού Νάπολι και Μίλαν έχασαν και έμειναν πίσω στη μάχη του τίτλου.
Η Μίλαν ηττήθηκε εντός έδρας από την Πάρμα με 1-0, ενώ η ομάδα του Κόντε έχασε με ανατροπή στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα.
Η Τζένοα έκανε βήμα παραμονής, νικησε άνετα 3-0 την Τορίνο.
Στη Bundesliga η Ζανκτ Πάουλι επικράτησε 2-1 της Βέρντερ Βρέμης στο ντέρμπι της επικίνδυνης ζώνης. Η Φράιμπουργκ, 2-1 την Γκλάντμπαχ.
Premier League (27ης αγωνιστική):
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0 (90' Γκεσάν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1 (90'+ ΜακΑλιστερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Η Φούλαμ πέρασε από την έδρα της Σάντερλαντ, 3-1 και έκανε ευρωπαϊκό βήμα. Η Κρισταλ Πάλας επικράτησε 1-0 της Γουλβς.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην κορυφή μετά την γκέλα της Ρεάλ, κέρδισε άνετα 3-0 την Λεβάντε. Η Σεβίλλη χωρίς τον Αλμέιδα στον πάγκο της πήρε «διπλό» σωτηρίας, 1-0 την Χετάφε στη Μαδρίτη.
Η Θέλτα λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για το Europa League, κέρδισε στο τέλος με 2-0 την Μαγιόρκα, χάρη σε δύο γκολ του Άσπας.
Στη Serie A η όλοι δουλεύουν για το πρωτάθλημα της Ίντερ, αφού Νάπολι και Μίλαν έχασαν και έμειναν πίσω στη μάχη του τίτλου.
Η Μίλαν ηττήθηκε εντός έδρας από την Πάρμα με 1-0, ενώ η ομάδα του Κόντε έχασε με ανατροπή στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα.
Η Τζένοα έκανε βήμα παραμονής, νικησε άνετα 3-0 την Τορίνο.
Στη Bundesliga η Ζανκτ Πάουλι επικράτησε 2-1 της Βέρντερ Βρέμης στο ντέρμπι της επικίνδυνης ζώνης. Η Φράιμπουργκ, 2-1 την Γκλάντμπαχ.
Premier League (27ης αγωνιστική):
Άστον Βίλα-Λιντς 1-1 (89' Έιμπραχαμ - 31' Σταχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Μπράιτον 0-2 (30' Γκόμεζ, 45' Γουέλμπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπέρνλι 1-1 (4' Πέδρο - 90'+3' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 2-1 (14', 27' Ο'Ράιλι - 22' Χολ)
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς 1-0 (90' Γκεσάν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ 0-1 (90'+ ΜακΑλιστερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάντερλαντ-Φούλαμ 1-3 (76' Λε Φι-54', 61' Χιμένεθ, 85' Ιγουόμπι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4 (34' Μουανί-32', 61' Εζε, 47', 90'+ Γκιοκέρες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Άρσεναλ 61 -28αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56
Άστον Βίλα 51
Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.
Τσέλσι 45
Λίβερπουλ 45
Μπρέντφορντ 40
Μπόρνμουθ 38
Έβερτον 37 -26αγ.
Φούλαμ 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Κρίσταλ Πάλας 35
Μπράιτον 34
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19
Γουλβς 10
La Liga (25η αγωνιστική):
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)
Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)
Χετάφε-Σεβίλη 0-1 (64' Σο)
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Φερμίν)
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85', 90+5' Άσπας)
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια
Αλαβές-Τζιρόνα 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 61
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Βιγιαρεάλ 48 -24αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 48
Μπέτις 42
Θέλτα 37
Εσπανιόλ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34
Οσασούνα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32
Σεβίλη 29
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29 -24αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.
Αλαβές 26 -24αγ.
Βαλένθια 26 -24αγ.
Έλτσε 25
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17 -24αγ.
Bundesliga (23η αγωνιστική):
Μάιντς-Αμβούργο 1-1 (42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)
Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)
Λειψία-Ντόρτμουντ 2-2 (20', 39' Μπαουμγκάρτνερ - 50' αυτ. Καρντόσο, 90'+5 Σοάρες)
Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3 (41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0 (28' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2 (15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 2-1 (38' Γκίντερ, 74' Ματάνοβιτς - 85' Ταμπάκοβιτς)
Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης 2-1 (55' Γουάλ, 70' Φουτζίτα - 62' Μιλόσεβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (20' Ντίνκσι, 34' Ιμπραϊμοβιτς, 82' Κόντε - 5' Φούχριχ, 45' Μίτελσταντ, Ουντάβ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 60
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 42 -22αγ.
Λειψία 41
Λεβερκούζεν 39 -22αγ.
Φράιμπουργκ 33
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31
Ουνιόν Βερολίνου 28
Άουγκσμπουργκ 28
Αμβούργο 26 -22αγ.
Κολωνία 24
Μάιντς 22
Γκλάντμπαχ 22
Βόλφσμπουργκ 20
Ζανκτ Πάουλι 20
Βέρντερ Βρέμης 19
Χαϊντενχάιμ 13 -22αγ.
Serie A (26η αγωνιστική):
Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)
Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)
Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Τζένοα-Τορίνο 3-0 (21' Κάφι, 40' Εκουμπάν, 83' Μεσάιας)
Αταλάντα-Νάπολι 1-1 (61' Πάσαλιτς, 81' Σάμαρτζιτς-18' Μπεουκεμά)
Μίλαν-Πάρμα 0-1 (80' Τροίλο)
Ρόμα-Κρεμονέζε
Φιορεντίνα-Πίζα 23/2
Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 64
Μίλαν 54
Νάπολι 50
Ρόμα 47 -25αγ.
Γιουβέντους 46
Κόμο 45
Αταλάντα 45
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Μπολόνια 33 -25αγ.
Ουντινέζε 32 -25αγ.
Πάρμα 32
Κάλιαρι 29
Τζένοα 27
Τορίνο 27
Κρεμονέζε 24 -25αγ.
Λέτσε 24
Φιορεντίνα 21 -25αγ.
Πίζα 15 -25αγ.
Βερόνα 15
Τότεναμ-Άρσεναλ 1-4 (34' Μουανί-32', 61' Εζε, 47', 90'+ Γκιοκέρες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Άρσεναλ 61 -28αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 56
Άστον Βίλα 51
Μάντσεστερ Γ. 45 -26αγ.
Τσέλσι 45
Λίβερπουλ 45
Μπρέντφορντ 40
Μπόρνμουθ 38
Έβερτον 37 -26αγ.
Φούλαμ 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Κρίσταλ Πάλας 35
Μπράιτον 34
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19
Γουλβς 10
La Liga (25η αγωνιστική):
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 2-1 (64', 89' πέν. Χουρουθέτα - 68' πέν. Αντρέ Σίλβα)
Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64', 90' Οσκαρσον, 87' Τσαλέτα Τσαρ - 50', 52' Βινιάς, 90+2' Μπαϊγί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16' Μπακαμπού - 42' Παλαθόν)
Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38'πεν. Μπούντιμιρ, 90΄ Ραούλ Γκαρσία - 73' Βινίσιους)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21',72' Σόρλοτ, 49' Σιμεόνε, 58' Λούκμαν - 6' Χόφρε, 80' Εσπόζιτο)
Χετάφε-Σεβίλη 0-1 (64' Σο)
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4' Μπερνάλ, 32' Ντε Γιονγκ, 81' Φερμίν)
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85', 90+5' Άσπας)
Βιγιαρεάλ-Βαλένθια
Αλαβές-Τζιρόνα 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 61
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Βιγιαρεάλ 48 -24αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 48
Μπέτις 42
Θέλτα 37
Εσπανιόλ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 34
Οσασούνα 33
Ρεάλ Σοσιεδάδ 32
Σεβίλη 29
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29 -24αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.
Αλαβές 26 -24αγ.
Βαλένθια 26 -24αγ.
Έλτσε 25
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18
Οβιέδο 17 -24αγ.
Bundesliga (23η αγωνιστική):
Μάιντς-Αμβούργο 1-1 (42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)
Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)
Λειψία-Ντόρτμουντ 2-2 (20', 39' Μπαουμγκάρτνερ - 50' αυτ. Καρντόσο, 90'+5 Σοάρες)
Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ 2-3 (41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν 1-0 (28' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2 (15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 2-1 (38' Γκίντερ, 74' Ματάνοβιτς - 85' Ταμπάκοβιτς)
Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης 2-1 (55' Γουάλ, 70' Φουτζίτα - 62' Μιλόσεβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη 3-3 (20' Ντίνκσι, 34' Ιμπραϊμοβιτς, 82' Κόντε - 5' Φούχριχ, 45' Μίτελσταντ, Ουντάβ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 60
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 42 -22αγ.
Λειψία 41
Λεβερκούζεν 39 -22αγ.
Φράιμπουργκ 33
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31
Ουνιόν Βερολίνου 28
Άουγκσμπουργκ 28
Αμβούργο 26 -22αγ.
Κολωνία 24
Μάιντς 22
Γκλάντμπαχ 22
Βόλφσμπουργκ 20
Ζανκτ Πάουλι 20
Βέρντερ Βρέμης 19
Χαϊντενχάιμ 13 -22αγ.
Serie A (26η αγωνιστική):
Σασουόλο-Βερόνα 3-0 (40' Πιναμόντι, 44', 62' Μπεράρντι)
Γιουβέντους-Κόμο 0-2 (11' Βοϊβόντα, 61' Κακερέ)
Λέτσε-Ίντερ 0-2 (75' Μχιταριάν, 82' Ακάντζι)
Κάλιαρι-Λάτσιο 0-0
Τζένοα-Τορίνο 3-0 (21' Κάφι, 40' Εκουμπάν, 83' Μεσάιας)
Αταλάντα-Νάπολι 1-1 (61' Πάσαλιτς, 81' Σάμαρτζιτς-18' Μπεουκεμά)
Μίλαν-Πάρμα 0-1 (80' Τροίλο)
Ρόμα-Κρεμονέζε
Φιορεντίνα-Πίζα 23/2
Μπολόνια-Ουντινέζε 23/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 64
Μίλαν 54
Νάπολι 50
Ρόμα 47 -25αγ.
Γιουβέντους 46
Κόμο 45
Αταλάντα 45
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Μπολόνια 33 -25αγ.
Ουντινέζε 32 -25αγ.
Πάρμα 32
Κάλιαρι 29
Τζένοα 27
Τορίνο 27
Κρεμονέζε 24 -25αγ.
Λέτσε 24
Φιορεντίνα 21 -25αγ.
Πίζα 15 -25αγ.
Βερόνα 15
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα