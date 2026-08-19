Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές, πότε θα καταβληθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Τι πληρώνεται και πότε





Ο ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:



πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026.



Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής Συγκεκριμένα:





-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026



-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026



-Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026



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-Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026.



-Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου , σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία και με τον e-ΕΦΚΑ Ο ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμούκαι διαμορφώνονται ως ακολούθως:Οιτων κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026.Συγκεκριμένα:-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026-Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026-Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026-Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026.-Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026



-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

-Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026

-Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026





Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2026. Επισημαίνεται πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

19.08.2026, 08:34