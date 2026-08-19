Κύπρος: Τραγωδία στη Λεμεσό, βρέθηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών
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Κύπρος: Τραγωδία στη Λεμεσό, βρέθηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών

Το βρέφος κοιμόταν όταν ξαφνικά η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν

Κύπρος: Τραγωδία στη Λεμεσό, βρέθηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Κύπρο, όπου ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το sigmalive.gr, το βρέφος κοιμόταν όταν, γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν. Το πέντε μηνών βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί που βρίσκονταν σε υπηρεσία διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από τις πρώτες εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροτομή, η οποία θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, πραγματοποιώντας εξετάσεις προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.
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