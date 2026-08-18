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«Χαζομπαμπάς» ο Νεϊμάρ: Χόρεψε μπαλέτο στο μάθημα της κόρης του μαζί με άλλους μπαμπάδες, δείτε βίντεο
«Χαζομπαμπάς» ο Νεϊμάρ: Χόρεψε μπαλέτο στο μάθημα της κόρης του μαζί με άλλους μπαμπάδες, δείτε βίντεο
Ο Βραζιλιάνος σταρ απολαμβάνει το ρόλο του ως πατέρας και αυτό βγαίνει προς τα έξω
Ο Νεϊμάρ έκανε την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική Βραζιλίας και είναι πιθανό η καριέρα του γενικά να πηγαίνει σιγά σιγά στο τέλος της.
Όμως φαίνεται να έχει αποδεχθεί και να του αρέσει ο νέος του ρόλος ως... χαζομπαμπάς, δείχνοντας πολύ ευτυχισμένος δίπλα στην οικογένειά του.
Η σύζυγος του Βραζιλιάνου σταρ, Μπρούνα Μπιανκάρντι ανέβασε βίντεο στο instagram όπου ο ίδιος συμμετέχει σε ένα μάθημα μπαλέτο της κόρης του.
Μάλιστα μπήκε μαζί με άλλους μπαμπάδες να χορέψει μπαλέτο με την κόρη του.
Σε άλλο βίντεο την ίδια μέρα, φαίνεται να κάθεται στο τέρμα για του κάνει σουτ η κόρη του και στη συνέχεια να την παίρνει μια τρυφερή αγκαλιά.
Όμως φαίνεται να έχει αποδεχθεί και να του αρέσει ο νέος του ρόλος ως... χαζομπαμπάς, δείχνοντας πολύ ευτυχισμένος δίπλα στην οικογένειά του.
Η σύζυγος του Βραζιλιάνου σταρ, Μπρούνα Μπιανκάρντι ανέβασε βίντεο στο instagram όπου ο ίδιος συμμετέχει σε ένα μάθημα μπαλέτο της κόρης του.
Μάλιστα μπήκε μαζί με άλλους μπαμπάδες να χορέψει μπαλέτο με την κόρη του.
Σε άλλο βίντεο την ίδια μέρα, φαίνεται να κάθεται στο τέρμα για του κάνει σουτ η κόρη του και στη συνέχεια να την παίρνει μια τρυφερή αγκαλιά.
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