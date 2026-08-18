Ένταση και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο της Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
SPORTS
Λέφσκι Σόφιας ΑΕΚ Champions League

Ένταση και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο της Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο

Aστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με οπαδούς της Λέφσκι, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση

Ένταση και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο της Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Με άσχημο τρόπο ξεκινάει η βραδιά στη Σόφια, καθώς περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από το γήπεδο.

Συγκεκριμένα αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με οπαδούς της Λέφσκι, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

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