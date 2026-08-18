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Ένταση και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο της Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Ένταση και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο της Λέφσκι πριν το ματς με την ΑΕΚ, δείτε βίντεο
Aστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με οπαδούς της Λέφσκι, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση
Με άσχημο τρόπο ξεκινάει η βραδιά στη Σόφια, καθώς περίπου μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League, επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από το γήπεδο.
Συγκεκριμένα αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με οπαδούς της Λέφσκι, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
Συγκεκριμένα αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με οπαδούς της Λέφσκι, ενώ έγινε και χρήση δακρυγόνων για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
💥 Χρήση χημικών έξω από το γήπεδο από την πλευρά των φίλων της Λέφσκι#aekfc pic.twitter.com/Ds40fathHJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
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