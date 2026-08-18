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«Ασημένια» η 13χρονη κολυμβήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών στο Αννόβερο
«Ασημένια» η 13χρονη κολυμβήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών στο Αννόβερο
Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα των 100 μ. ύπτιο της κατηγορίας U16, τερματίζοντας σε χρόνο 1:16.50
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών πανηγυρίζει την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τη 13χρονη κολυμβήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη στους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κωφών, που διεξάγονται στο Αννόβερο της Γερμανίας και θα ολοκληρωθούν στις 22 Αυγούστου.
Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα των 100 μ. ύπτιο της κατηγορίας U16, τερματίζοντας σε χρόνο 1:16.50 και χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η Μαριλένα Ιωαννίδη είναι μόλις 13 ετών, μαθήτρια της Α' Γυμνασίου και η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της κατηγορίας της, έχοντας απέναντί της μεγαλύτερες αθλήτριες, ακόμη και μαθήτριες της Α' Λυκείου.
Η αθλήτρια, η οποία προπονείται σταθερά από την ηλικία των τεσσάρων ετών στις ακαδημίες κολύμβησης, απέδειξε ότι διαθέτει το ταλέντο, την αγωνιστική ωριμότητα και την ψυχική δύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης.
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Ο ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης της ΕΟΑΚ, Ηλίας Πανέτης, δήλωσε: «Ήταν πολύ καλή η παρουσία της στην πρεμιέρα των αγώνων και, παρά το άγχος που είχε, ανταποκρίθηκε αρκετά καλά σε ένα αγώνισμα που δεν αποτελεί το βασικό της αγώνισμα. Σίγουρα, η εμφάνισή της μάς δίνει θάρρος για τη συνέχεια, καθώς θα αγωνιστεί και στα δυνατά της αγωνίσματα (ελεύθερο, πεταλούδα), όπου θα αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Η πρώτη ημέρα σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση είναι πάντα δύσκολη. Παρότι προκρίθηκε στον τελικό από την τρίτη θέση, κατάφερε να τερματίσει δεύτερη και να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρώτη της συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, ενώ είναι και η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της διοργάνωσης. Συγχαρητήρια στη Μαριλένα για την προσπάθειά της και καλή επιτυχία στη συνέχεια».
Η κολύμβηση αποτελεί διαχρονικά ένα από τα αθλήματα που έχουν χαρίσει σημαντικές διακρίσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, συνεχίζοντας μια σπουδαία παράδοση που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού των κωφών.
Η συμμετοχή της Μαριλένας Ιωαννίδη στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων επιβεβαίωσε την ορθότητα της απόφασης της ΕΟΑΚ να επενδύσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών και αθλητριών, στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας των εθνικών ομάδων για τους Deaflympics του 2029, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών συγχαίρει θερμά τη νεαρή πρωταθλήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη και τον προπονητή της, Ηλία Πανέτη, για τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η οποία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού κωφών βρίσκεται ήδη εδώ.
Η νεαρή Ελληνίδα πρωταθλήτρια της κολύμβησης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα των 100 μ. ύπτιο της κατηγορίας U16, τερματίζοντας σε χρόνο 1:16.50 και χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η Μαριλένα Ιωαννίδη είναι μόλις 13 ετών, μαθήτρια της Α' Γυμνασίου και η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της κατηγορίας της, έχοντας απέναντί της μεγαλύτερες αθλήτριες, ακόμη και μαθήτριες της Α' Λυκείου.
Η αθλήτρια, η οποία προπονείται σταθερά από την ηλικία των τεσσάρων ετών στις ακαδημίες κολύμβησης, απέδειξε ότι διαθέτει το ταλέντο, την αγωνιστική ωριμότητα και την ψυχική δύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης.
Δείτε φωτογραφίες
Ο ομοσπονδιακός προπονητής κολύμβησης της ΕΟΑΚ, Ηλίας Πανέτης, δήλωσε: «Ήταν πολύ καλή η παρουσία της στην πρεμιέρα των αγώνων και, παρά το άγχος που είχε, ανταποκρίθηκε αρκετά καλά σε ένα αγώνισμα που δεν αποτελεί το βασικό της αγώνισμα. Σίγουρα, η εμφάνισή της μάς δίνει θάρρος για τη συνέχεια, καθώς θα αγωνιστεί και στα δυνατά της αγωνίσματα (ελεύθερο, πεταλούδα), όπου θα αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Η πρώτη ημέρα σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση είναι πάντα δύσκολη. Παρότι προκρίθηκε στον τελικό από την τρίτη θέση, κατάφερε να τερματίσει δεύτερη και να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για την πρώτη της συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, ενώ είναι και η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της διοργάνωσης. Συγχαρητήρια στη Μαριλένα για την προσπάθειά της και καλή επιτυχία στη συνέχεια».
Η κολύμβηση αποτελεί διαχρονικά ένα από τα αθλήματα που έχουν χαρίσει σημαντικές διακρίσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, συνεχίζοντας μια σπουδαία παράδοση που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού των κωφών.
«Η Μαριλένα ανοίγει το δρόμο της ανάπτυξης»
Η συμμετοχή της Μαριλένας Ιωαννίδη στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων επιβεβαίωσε την ορθότητα της απόφασης της ΕΟΑΚ να επενδύσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών και αθλητριών, στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας των εθνικών ομάδων για τους Deaflympics του 2029, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών συγχαίρει θερμά τη νεαρή πρωταθλήτρια Μαριλένα Ιωαννίδη και τον προπονητή της, Ηλία Πανέτη, για τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η οποία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού κωφών βρίσκεται ήδη εδώ.
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