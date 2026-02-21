Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Αταμάν: Περήφανος για τους παίκτες, μου, συγχαρητήρια στον κόσμο, δείτε βίντεο
Ο Τούρκος τεχνικός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος για την εικόνα της ομάδας του μετά την πανηγυρική επικράτηση των πράσινων στον τελικό του Κυπέλλου
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ που διεξήχθη και φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Οι πράσινοι επικράτησαν 79-68 του Ολυμπιακού με τον Εργκίν Αταμάν να μοιράζει συγχαρητήρια στις πρώτες του δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός του τριφυλλιού:
Για το ματς: «Είμαι πολύ περήφανος για τους οπαδούς μας. Δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Ήταν μία πολύ σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Ακόμα ένα Κύπελλο στο μουσείο του Παναθηναϊκού και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου».
Για το πόσο καλύτερη είναι η ομάδα με τον Χέιζ-Ντέιβις στην ομάδα: «Η ποιότητα και η εμπειρία του μας βοήθησαν πάρα πολύ».
