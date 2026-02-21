Αταμάν: Περήφανος για τους παίκτες, μου, συγχαρητήρια στον κόσμο, δείτε βίντεο
SPORTS
Κύπελλο μπάσκετ Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Ολυμπιακός

Αταμάν: Περήφανος για τους παίκτες, μου, συγχαρητήρια στον κόσμο, δείτε βίντεο

Ο Τούρκος τεχνικός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος για την εικόνα της ομάδας του μετά την πανηγυρική επικράτηση των πράσινων στον τελικό του Κυπέλλου

Αταμάν: Περήφανος για τους παίκτες, μου, συγχαρητήρια στον κόσμο, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ που διεξήχθη και φέτος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι πράσινοι επικράτησαν 79-68 του Ολυμπιακού με τον Εργκίν Αταμάν να μοιράζει συγχαρητήρια στις πρώτες του δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο τεχνικός του τριφυλλιού: 
Για το ματς: «Είμαι πολύ περήφανος για τους οπαδούς μας. Δεν σταμάτησαν να μας υποστηρίζουν. Ήταν μία πολύ σοβαρή προσπάθεια με αποτελέσματα. Ακόμα ένα Κύπελλο στο μουσείο του Παναθηναϊκού και είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου».

Για το πόσο καλύτερη είναι η ομάδα με τον Χέιζ-Ντέιβις στην ομάδα: «Η ποιότητα και η εμπειρία του μας βοήθησαν πάρα πολύ».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgkwh5t8kti9)
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης