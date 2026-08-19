Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο
Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο
Η ανατροπή στο ενεργειακό μίγμα που έφερε ελάχιστη τιμή στα 100 ευρώ/MWh- Σε τροχιά ανόδου και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά
Σε τροχιά ανόδου έχει εισέλθει η χονδρεμπορική αγορά ρεύματος στη χώρα μας, με την τιμή της μεγαβατώρας να αγγίζει σήμερα τα 160 ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 159,88 ευρώ/MWh, -καταγράφοντας αύξηση κατά 4,01% σε σχέση με χθες που ήταν στα 153,72 ευρώ/MWh-, με τη χαμηλότερη στα 100,07 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 223,67 ευρώ/MWh.
Η αυξητική τάση, αλλά και η εντυπωσιακή χαμηλότερη τιμή στα 100 ευρώ, -και αυτή μόλις για το διάστημα από τις 11.30 έως τις 13.30-, ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν από οριακά αρνητική (στα -0,01 ευρώ) έως 1,10 ευρώ/MWh, οφείλεται κυρίως στην ανατροπή που σημειώθηκε στο ενεργειακό μίγμα.
Έτσι, ύστερα από πολύ καιρό το φυσικό αέριο εκτόπισε από την πρώτη θέση τις ΑΠΕ, έστω και οριακά. Το φυσικό αέριο λοιπόν είναι πρώτο για σήμερα με ποσοστό 40,01%, ενώ οι ΑΠΕ ακολουθούν…κατά πόδας με 39,87%, ενώ έπονται οι εισαγωγές με 7,39%, τα υδροηλεκτρικά με 6,02%, ο λιγνίτης με 6,02% και η αποθήκευση με 0,69%.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή για σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου διαμορφώνεται στα 159,88 ευρώ/MWh, -καταγράφοντας αύξηση κατά 4,01% σε σχέση με χθες που ήταν στα 153,72 ευρώ/MWh-, με τη χαμηλότερη στα 100,07 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 223,67 ευρώ/MWh.
Η αυξητική τάση, αλλά και η εντυπωσιακή χαμηλότερη τιμή στα 100 ευρώ, -και αυτή μόλις για το διάστημα από τις 11.30 έως τις 13.30-, ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες ήταν από οριακά αρνητική (στα -0,01 ευρώ) έως 1,10 ευρώ/MWh, οφείλεται κυρίως στην ανατροπή που σημειώθηκε στο ενεργειακό μίγμα.
Έτσι, ύστερα από πολύ καιρό το φυσικό αέριο εκτόπισε από την πρώτη θέση τις ΑΠΕ, έστω και οριακά. Το φυσικό αέριο λοιπόν είναι πρώτο για σήμερα με ποσοστό 40,01%, ενώ οι ΑΠΕ ακολουθούν…κατά πόδας με 39,87%, ενώ έπονται οι εισαγωγές με 7,39%, τα υδροηλεκτρικά με 6,02%, ο λιγνίτης με 6,02% και η αποθήκευση με 0,69%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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