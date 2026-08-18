Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στη Ντόρτμουντ»
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Σωκράτης Παπασταθόπουλος Μπορούσια Ντόρτμουντ Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας

Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στη Ντόρτμουντ»

Για την ελληνική αποικία που είναι έτοιμη να δημιουργηθεί στους Βεστφαλούς δήλωσε περήφανος ο Σωκράτης

Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στη Ντόρτμουντ»
Η Ντόρτμουντ ζει τις τελευταίες εβδομάδες στον... αστερισμό των ελλήνων.

Κωνσταντίνος Καρέτσας και πλέον Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι κι επίσημα ποδοσφαιριστές των Βεστφαλών κι ετοιμάζονται να δείξουν το αστείρευτο ταλέντο τους και στη Bundesliga.

Οι δύο αστέρες είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσουν το ντεμπούτο τους στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, μπαίνοντας από νωρίς στα... βαθιά.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος εστειλε το δικό του μήνυμα στα δύο νέα αποκτήματα των Βεστφαλών, γράφοντας στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram:

«Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια, Κωνσταντίνε Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σας εύχομαι τα καλύτερα!».

Ο πρώην διεθνής στόπερ, αγωνίστηκε για μια πενταετία (2013-2018) στην Ντόρτμουντ, κατακτώντας ενα Κύπελλο και δύο Super Cup, ενώ είχε σκοράρει και 10 φορές σε 198 παιχνίδια, προτού πάρει μεταγραφή για την Αρσεναλ.

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