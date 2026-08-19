Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα
Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα
Οικόπεδα, οικίες και ημιτελή κτίσματα σε διάφορες περιοχές του «νησιού των ανέμων» βρίσκονται στο στόχαστρο των πλειστηριασμών
Από την… καταιγίδα των πλειστηριασμών που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν παίρνει εξαίρεση ούτε η Μύκονος. Γιατί μπορεί στο δημοφιλές «νησί των ανέμων» να κυριαρχούν οι μεγαλοπρεπείς βίλες και τα πανάκριβα ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά.
Αυτή που καθιστά ακόμη και τη Μύκονο «ευάλωτη» στα ηλεκτρονικά σφυριά για περιπτώσεις εταιρειών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων που για διάφορους λόγους δημιούργησαν χρέη.
Έτσι, το επόμενο διάστημα, από την επανέναρξη των πλειστηριασμών μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί περί τους 15 πλειστηριασμούς για αγροτεμάχια, κατοικίες και ημιτελή κτίσματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ή και ματαίωσής του.
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Αυτή που καθιστά ακόμη και τη Μύκονο «ευάλωτη» στα ηλεκτρονικά σφυριά για περιπτώσεις εταιρειών ή μεμονωμένων φυσικών προσώπων που για διάφορους λόγους δημιούργησαν χρέη.
Έτσι, το επόμενο διάστημα, από την επανέναρξη των πλειστηριασμών μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου και μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί περί τους 15 πλειστηριασμούς για αγροτεμάχια, κατοικίες και ημιτελή κτίσματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ή και ματαίωσής του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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