Η απολογία του Πρεστιάνι στην UEFA για το περιστατικό με τον Βινίσιους: «Δεν έκανε ρατσιστική αλλά ομοφοβική επίθεση»

Ο Αργεντινός άσος της Μπενφίκα ανέφερε στην απολογία του προς την UEFA ότι έκανε ομοφοβική επίθεση προς τον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και όχι ρατσιστική όπως ακούγεται