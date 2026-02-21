Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Αθλήτρια πατινάζ ταxύτητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από την λεπίδα πατινιού αντιπάλου

Reports are at the Polish speed skater athlete, Kamila Sellier has a facial fracture after her fall but her eye itself appears to have been spared serious damage, and she’s conscious.

This was a scary moment in short-track speed skating, where high speeds and close contact make…

Μια στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους του short track, ενός αθλήματος υψηλής ταχύτητας και έντονου ανταγωνισμού, όπου οι αποστάσεις είναι ελάχιστες και τα λάθη κοστίζουν ακριβά.Τα αργά πλάνα της σύγκρουσης αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα του αθλήματος: μια ανεπαίσθητη διαφορά εκατοστών μπορεί να καθορίσει τη γραμμή ανάμεσα σε έναν σοβαρό τραυματισμό και μια ανεπανόρθωτη βλάβη.Η κατάσταση της αθλήτριας παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα της Πολωνίας, με τις εξετάσεις στο νοσοκομείο να αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη εικόνα του τραυματισμού.