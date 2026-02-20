Ασταμάτητος Αλκαράθ: «Εκθρόνισε» τον Ρούμπλεφ στην Ντόχα και οδεύει για το τρόπαιο, βίντεο

Κλείσιμο

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει την απόλυτη κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις παίρνοντας την πρόκριση σερ ένα ακόμη τελικό. Ο 22χρονος Ισπανός χρειάστηκε 2 ώρες και 2 λεπτά για να λυγίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6(3), 6-4, πετώντας εκτός συνέχειας τον κάτοχο του τίτλου και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον 34ο τελικό της καριέρας του στο τουρνουά ATP 500 της Ντόχα.Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη του «Καρλίτος» απέναντι στον Ρώσο, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική του κατάσταση.Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλκαράθ (που είχε στις κερκίδες τους Μάρκο Βεράτι και Χόλγκερ Ρούνε να τον παρακολουθούν) μπήκε στο ματς με σημάδια κόπωσης, σώζοντας δύο break points στο πρώτο του service game.Το θρίλερ του πρώτου σετ: Ο Ισπανός προηγήθηκε, είχε μάλιστα ευκαιρία για το 5-2, όμως ο Ρώσος αντέδρασε και ισοφάρισε σε 5-5. Το σετ οδηγήθηκε τελικά στο tie-break. Εκεί, τα λάθη του Ρούμπλεφ του κόστισαν ακριβά, με τον ίδιο να ξεσπά χτυπώντας τη ρακέτα του στο γόνατό του με τόση δύναμη που έσπασε το πλέγμα. Ο Αλκαράθ πήρε το tie-break με 7-3.Στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ προηγήθηκε γρήγορα με 3-0. Ο Ρούμπλεφ, δείχνοντας ψυχικά αποθέματα, κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά στα κρίσιμα σημεία ο Ισπανός βρήκε ξανά τις λύσεις για να κλείσει το ματς με 6-4.Οι αριθμοί του Αλκαράθ ζαλίζουν. Έχει πλέον 12 παρουσίες σε τελικούς στα τελευταία 13 τουρνουά του (μοναδικό «μελανό» σημείο ο αποκλεισμός στο Παρίσι από τον Νόρι). Παράλληλα, μετράει 29 συνεχόμενες νίκες σε ανοιχτά σκληρά κορτ.Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, πρόσφατος νικητής του Αυστραλιανού Όπεν, θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Γάλλου Αρτούρ Φις και του Τσέχου Γιάκουμπ Μένσικ.